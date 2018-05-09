Парафирование Соглашения с ЕС: подписи и только…

Украина и ЕС парафировали Соглашение об ассоциации. Теперь следует ожидать от власти громких заявлений, что ей таки удалось достичь прогресса в диалоге с Европейским Союзом. И, несмотря на то, что анонсируемые сроки «судьбоносного» заверения подписями первой и последней страниц основной части документа, жизнедеятельность которого остается под большим вопросом, сдвинулись, обещания идти по евроинтеграционному направлению сдержаны. А электорат, по ее мнению, не сможет не отреагировать на европейскую направленность руководства страны, при голосовании на выборах это учтет. В данном вопросе ставка делается на практически нулевую информированность украинцев о юридических аспектах процедуры подписания соглашения. Что касается России, вернее, стоимости газа, то парафированием Кремль не напугаешь, там четко знают истинную цену событию. Таким образом, «газовые споры» не утихнут. В пику Москве парафирование власти не удастся поставить…

Переговоры об ассоциации Украина и ЕС ведут с 2007 года, и только 19 декабря 2011-го стороны заявили об их завершении. Политическая часть документа состоит из 170 страниц, экономическая, в которой изложена суть торговых договоренностей, - 180, 1350 страниц - дополнения и протоколы. Как заявляли в ЕС, от парафирования, которое является исключительно технической стороной вопроса, до подписания может пройти полгода – документ должен быть переведен на 23 языка Евросоюза, а затем проголосован странами ЕС. Хотя, судя по тому, насколько задержалось парафирование, в чем больше политики, чем экономической целесообразности, подписание может перенестись на более поздний срок. Причина – Украина застряла в раздумьях в отношении СНГовских связей, а Европе тем более спешить некуда… Плюс демократическая составляющая, вернее политическая ситуация в нашей стране.

Так, председатель парламентского комитета по делам ЕС, депутат от правящего Христианско-демократического союза Германии Гунтер Крихбаум в интервью DW подчеркивает, что ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в немецком Бундестаге на данном этапе невозможна.

«Безусловно, отношения Украины и Европейского Союза будут становиться более интенсивными. В конечном итоге, Украина является участницей Восточного партнерства, которое Евросоюз поддерживает со своими соседями на Востоке. Но если говорить о парафировании Соглашения об ассоциации, то речь идет о техническом завершении работы над документом. Однако дело еще далеко не сделано. Ведь прежде чем соглашение вступит в силу, его должны одобрить все страны - члены ЕС. Впрочем, такой готовности теперь нет. У Европейского Союза есть определенные стандарты и ценности. Украина заявляет о своем стремлении придерживаться этих ценностей. Речь идет об основах правового государства, демократии, соблюдении свободы слова и о многом другом. Мы хотим видеть соответствующие усилия и серьезное продвижение, поддержку гражданского общества. Всего этого мы в настоящее время не видим. К сожалению», - сказал он.

Как отметил председатель Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента Эльмар Брок (группа народных партий, Германия), “парафируя Соглашение об ассоциации, Европейский Союз дает четко понять, что переговоры были завершены с целью обеспечения преимуществ для экономики и народа Украины. Мяч сейчас на поле украинского правительства». По его словам, соглашение может быть подписано и ратифицировано лишь при создании украинским правительством необходимых условий, среди которых – «прекращение преследования и заключения оппозиционных политиков, что является неприемлемым и не согласовывается с верховенством права”, при этом оппозиция должна участвовать в выборах вместе со своими лидерами в равных условиях с правящей партией. “Таким образом, от Президента Януковича зависит содействие получению народом его страны преимуществ от этого соглашения”, - подчеркнул Брок.

Как отмечал в преддверии парафирования пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Петер Стано, “что касается подписания, мы напоминаем договоренность лидеров на саммите (саммит Украина-ЕС – ред.) в декабре, что достижение Украины, в частности, в сфере уважения к общим ценностям и верховенству права будут иметь решающее значение для скорости ее политической ассоциации и экономической интеграции в ЕС, включая заключение Соглашения об ассоциации”.

Заместитель министра иностранных дел Украины Павел Климкин за несколько часов до парафирования соглашения подтвердил сказанное европейскими политиками по поводу того, что процесс подписания документа может затянуться, но только в более «мягкой» форме: “Даже с технической точки зрения я не буду ожидать подписания соглашения в ближайшие месяцы”. Он даже привел пример - соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Кореей готовилось к подписанию, как минимум, год с момента парафирования.

Что касается экономической части документа, то, как отметил Климкин, “было решено главными переговорщиками, что мы зафиксируем суть зоны свободной торговли”, а это будет означать возможность внесения определенных “чисто технических” изменений в согласованные положения торговой части соглашения, которые не будут менять ее суть в принципе. Такой путь, по его словам, является обычным при подготовке международных документов.

Между тем, как поговаривают в кулуарах, процесс подписания экономических договоренностей искусственно затягивается. Наша сторона медлит по причине наличия настоятельных «предложений» по интеграции со стороны северной соседки, а европейская – дожидается результатов выборов в Украине.

И еще один момент, украинские эксперты обратились к руководству Украины и Европейского Союза с просьбой обнародовать текст Соглашения об ассоциации.

По их убеждению, промедление с обнародованием текста соглашения при условии, когда его подписание может быть отложено на неопределенный срок, может создать угрозы, в частности, способствовать искажению информации относительно содержания соглашения разными заинтересованными группами и освещению его в негативном контексте. «Мы убеждены, что обнародование текста соглашения позволит украинским экспертам проанализировать последствия его подписания, обеспечить общество профессиональной аргументацией и укрепить у граждан сознательную поддержку европейского выбора Украины», - отмечается в открытом обращении, которое уже поддержали 44 эксперта.

И с ними нельзя не согласится. Правда, власть может назвать документ «стратегическим», а посему он останется только для нее одной открытым, а нам будут преподноситься выгодные для нее же выдержки.

Судя по тому, что происходит в нашей стране с верховенством права и обеспечением независимости судебной системы, которая перешла в полное подчинение Банковой, то надеяться на неполитические судебные процессы не стоит, как и на прозрачные выборы и конституционную реформу. Поэтому евроинтеграция, скорее всего, останется только в риторике власти и не более…

Елена Быстрицкая (УНИАН)