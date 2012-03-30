Грищенко: Соглашение Украина-ЕС может быть подписано не раньше чем через 6-12 месяцев

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что, по самому оптимистическому варианту, парафированное сегодня Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом может быть подписано через 6-12 месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Даже с чисто технической точки зрения это будет требовать нескольких месяцев. Речь идет, в самом оптимистическом варианте, от 6 до 12 месяцев, как мы видим на примере соглашений, которые были заключены до нас в таком недалеком прошлом», - сказал К.Грищенко.

Он сообщил, что украинская сторона договорилась с ЕС о продолжении технической работы, направленной на подготовку Соглашения об ассоциации к подписанию.

«Мы осознаем, что это масштабная работа, которая нуждается во времени», - сказал министр.

По его словам, практика Евросоюза свидетельствует, что даже менее значимые и масштабные соглашения, например, соглашения о свободной торговле с Колумбией и Перу, которые были парафированы в марте 2011 года, и только через год, а именно 16 марта этого года, Совет ЕС принял решение об их подписании.

По мнению К.Грищенко, говорить о вступлении в силу парафированного соглашения еще рано, поскольку сначала нужно окончательно принять все необходимые решения в Украине и, соответственно, должны быть приняты решения в ЕС.

«Но это будет по итогам технической работы, которая сегодня начинается. Если в Украине мы привыкли работать иногда по 16 часов за нашу зарплату, в ЕС привыкли работать не более 8 часов за их зарплату. Поэтому мы будем, со своей стороны, ускорять этот процесс, с тем, чтобы как можно скорее выйти на конечный результат», - сказал министр.