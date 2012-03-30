Анонс на 2 апреля

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и влияние погодных изменений на весенний паводок". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины, Алексей Чунарев, заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины.

* Состоится видеомост Москва – Астана – Киев на тему: "Посевная кампания 2012 года и виды на урожай". Участники в Киеве: Владимир Клименко, президент Украинской зерновой ассоциации. В Москве: Аркадий Злочевский, президент Российского Зернового Союза; Дмитрий Бобков, директор Департамента государственной политики в сфере АПК и информации Министерства сельского хозяйства. В Астане: Евгений Аман, ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Казахстана.

* Пресс-конференция заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко, посвященная старту проекта «Карта киевлянина».

* Пресс-конференция на тему: «Пасхальная корзина: насколько подорожают продукты перед праздником?». Участники: эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Тарас Гагалюк и аналитик Украинской аграрной конфедерации Денис Рубченко.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция руководства Ощадбанка на тему: "Компенсационные выплаты - актуализация данных". Участники: председатель правления Ощадбанка Сергей Подрезов, зам.председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн, пресс-секретарь Ярослава Титова. Речь пойдет о том, что Ощадбанк начал подготовительную работу для проведения компенсационных выплат вкладчикам Сбербанка бывшего СССР. Первым этапом этой работы будет проведение с 2 апреля 2012 актуализации данных вкладчиков Сбербанка бывшего СССР (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 270-52-36, 247-85-06 до 10-00 2 апреля.

* Пресс-конференция на тему: "Как изменит Киев новый Генплан развития?». Организатор - ГолосUA. Участники: экс-мэры Киева Иван Салий (1992 -1993 г.г.) и Леонид Косаковский (1994-1996 г.г.), известный архитектор Лариса Скорик, заместитель начальника Главного управления градостроительства и архитектуры Киева Андрей Куделин и начальник КО "Киевгенплан "Сергей Броневицкий.

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