ТОП-10 (30 марта)

Цена российского газа во ІІ квартале вырастет на 2,3% - до 426 долл.

«Нафтогаз»: транзит российского газа через Украину в Европу сократился в 2 раза

Стоимость строительства LNG-терминала составит 846 млн. евро

Минэкономразвития отменило техусловия на бензин и дизтопливо

Качество бензина на заправках будут контролировать 5-7 мобильных лабораторий

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС парафировано, включая ЗСТ

Грищенко: Соглашение Украина-ЕС может быть подписано не раньше чем через 6-12 месяцев

«Газпром» продолжит перевод транзита с Украины на другие маршруты

Реальные имеющиеся доходы украинцев в 2011 году выросли на 6%

Бензин в Украине снова подорожал

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Цена российского газа во ІІ квартале вырастет на 2,3% - до 426 долл.

Цена российского газа для Украины во втором квартале 2012 года увеличится на 2,3% - до 426 долл. за тыс. куб. м.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в НАК «Нафтогаза».

Напомним, заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун сегодня заявил журналистам, что допускает повышение цены на поставляемый «Газпромом» газ во втором квартале текущего года.

«Я думаю, что ничего не изменится, а даже немножко вырастет в цене по сравнению с первым кварталом», - сказал он, отвечая на вопрос о повышении цены на газ во втором квартале.

Как сообщал УНИАН, 26 марта В. Чупрун заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует снижение стоимости закупаемого в России газа во втором квартале 2012 года. «Я думаю, будет немного ниже, чем в первом квартале», - сказал он.

При этом он напомнил, что цена газа, закупаемого в России, в первом квартале составляет около 416 долл. за тыс. куб. м.

Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на газ устанавливается поквартально. Цена российского природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за 1 тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл. за 1 тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за 1 тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за 1 тыс. куб. м.

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«Нафтогаз»: транзит российского газа через Украину в Европу сократился в 2 раза

«Нафтогаз» заявляет о сокращении объемов транзита российского газа через территорию Украины в Европу в 2 раза.

как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун сегодня журналистам в Киеве.

«В прошлые сутки недопоставка с востока относительно плановых показателей составила 180 млн куб. м, в эти сутки – 200 млн куб. м», - сказал он.

При этом он отметил, что плановый объем транзита российского природного газа через территорию Украины в направлении Европы составляет около 400 млн куб. м в сутки.

В.Чупрун связывает такое резкое сокращение транзита российского газа через Украину с низким потреблением топлива в Европе.

«Наверное, это связано с тем, что Европе не нужны такие объемы», добавил В.Чупрун.

Как сообщал УНИАН, согласно сообщению Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ, транзит газа в Западную Европу по территории Украины (по ужгородскому коридору) с начала марта снизился на 47% - до 3,6 млрд куб. м.

По мнению директора Института энергетических исследований (Киев) Дмитрия Марунича, это означает, что Россия увеличивает давление на Украину, перенаправляя потоки газа в Европу с украинского маршрута – на т.н. «северный коридор» («Ямал-Европа», «Северный поток»)».

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Стоимость строительства LNG-терминала составит 846 млн. евро

Стоимость строительства LNG-терминала составит 846 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав КаськиВ сегодня в Киеве в ходе презентации ТЭО проекта «LNG-терминал».

По его словам, оптимальным местом строительства LNG-терминала согласно ТЭО является район города Южный возле морского нефтяного терминала «Пивденный» (Одесса). Прогнозируемая мощность терминала составит 10 млрд куб. м. Предложенные ТЭО параметры проекта предусматривают, что период окупаемости проекта составит 9 лет.

По словам В.Каськива, срок строительства составит 49 месяцев.

Также В.Каськив добавил, что финансирование строительства LNG-терминала будет осуществляться по следующему принципу: 30% от общей стоимости составят средства консорциума, в который войдет Украина, а 70% - за счет заемных средств (кредитов, облигаций и т.д. т.п.)

«Прямой финансовый вклад государства составит 55 млн. евро. Это трехдневный платеж «Газпрому». При этом главная цель проекта – обеспечить суверенитет государства. Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году», - сказал В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, 30 января 2012 года компания SOCOIN завершила разработку ТЭО национального проекта LNG-терминал.

Напомним, ранее В. Каськив сообщил, что стоимость проекта по строительству LNG-терминала снижена с заявленных ранее 1,5 млрд долл. до 1 млрд долл., и что в перспективе мощность терминала может быть увеличена.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

В сентябре п.г. компания Socoin (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

Напомним, на сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

Будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).

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Минэкономразвития отменило техусловия на бензин и дизтопливо

Министерство экономического развития и торговли отменило государственную регистрацию всех (66) технических условий на бензин автомобильный, дизельное топливо и их компоненты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Владимир Павленко.

Он уточнил, что соответствующие приказы были изданы Минэкономразвития 15 и 23 марта.

При этом он подчеркнул, что отмена технических условий не приведет к негативным последствиям на рынке нефтепродуктов. «Эти меры, по нашему мнению, не приведут к негативным последствиям на рынке нефтепродуктов. В Украине действуют государственные стандарты на бензин автомобильный повышенного качества и дизельное топливо повышенного качества, соблюдение которых позволяет обеспечить рынок топливом необходимого качества в необходимом объеме», - сказал В.Павленко.

При этом он отметил, что отмена регистрации техусловий является лишь первым шагом по недопущению производства и реализации на внутреннем рынке некачественных бензинов и дизтоплива. В перспективе, отметил он, планируется ввести лицензирование производства моторных бензинов, дизтоплива и их компонентов; утвердить технический регламент требований к автомобильным бензинам, дизельному и судовому топливу, мазуту. Также планируется определить конечный срок переход на стандарт Евро-4.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. Министерство экономического развития и торговли Украины продлило действие стандартов производства бензинов и дизтоплива, отвечающих требованиям Евро-2 и Евро-3, до 1 июля 2012 года.

В частности, данным приказом продлено действие ДСТУ 3868-99 «Топливо дизельное. Технические условия» и ДСТУ 4063-2001 «Бензины автомобильные. Технические условия».

Напомним, на сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

Однако в конце 2010 года тогда еще Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) продлил действие стандартов производства бензинов и дизтоплива, отвечающих требованиям Евро-2 и Евро-3, до 1 июля 2011 года, а потом Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) продлила действие старых стандартов на нефтепродукты до 31 декабря 2011 года.

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Качество бензина на заправках будут контролировать 5-7 мобильных лабораторий

В текущем году в Украине планируется приобрести 5-7 мобильных лабораторий для осуществления контроля качества бензина, который реализуется на заправках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Владимир Павленко.

«В бюджете текущего года предусмотрены соответствующие средства для приобретения передвижных лабораторий, которые будут проводить экспресс-анализ горюче-смазочных материалов непосредственно на рынке», - сказал В.Павленко.

При этом он отметил, что по экспертным оценкам на рынке светлых нефтепродуктов около 30% бензина и дизельного топлива не отвечают стандартам, и проблемы с использованием бензина испытывают все потребители, в том числе и заместители министров. В.Павленко подтвердил это случаем из своей практики, когда в прошлом году после поездки из Киева в Херсон в его автомобиле пришлось ремонтировать всю топливную систему.

«Со мной случился очень печальный случай. Я не буду называть заправочную станцию, но когда мне выпал случай на несколько дней поехать в Херсонскую область, мы заправились топливом сразу после Одесской площади. Проблемы у нас начались буквально через 50-60 километров. Мы ехали в Херсон 15 часов. И после того, как мы приехали, мы ремонтировали всю топливную систему. После этого я на этом бренде не заправляюсь», - сказал В.Павленко.

Напомним, Минэкономразвития 15 и 23 марта были изданы приказы об отмене государственной регистрации всех (66) технических условий на бензин автомобильный, дизельное топливо и их компоненты.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

Однако в конце 2010 года тогда еще Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) продлил действие стандартов производства бензинов и дизтоплива, отвечающих требованиям Евро-2 и Евро-3, до 1 июля 2011 года, а потом Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) продлила действие старых стандартов на нефтепродукты до 31 декабря 2011 года.

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Соглашение об ассоциации Украины и ЕС парафировано, включая ЗСТ

Главы делегаций на переговорах Украины и Европейского Союза парафировали Соглашение об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, сообщает сайт Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, во время 15-го Саммита Украина-ЕС, который состоялся в декабре 2011 года, лидеры Украины и Европейского Союза объявили о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации, целью которого является переход к политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и Европейским Союзом. Это соглашение заменит действующее с 1998 года Соглашение о партнерстве и сотрудничестве в качестве правовой основы их отношений. В ходе саммита лидеры также поручили главам переговорных делегаций как можно скорее парафировать соглашение.

Сегодня руководители переговорных делегаций Украины и Евросоюза парафировали текст Соглашения об ассоциации, неотъемлемой составной частью которой будут положения о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ЗСТ).

В связи с этим главы переговорных групп относительно ЗСТ подтвердили достигнутые 22 декабря 2011 года договоренности по содержанию ЗСТ и обязались завершить правовую экспертизу текста, включая технические дополнения и протоколы.

Обе стороны высказали совместное обязательство принять дальнейшие технические меры, необходимые для подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации.

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Грищенко: Соглашение Украина-ЕС может быть подписано не раньше чем через 6-12 месяцев

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что, по самому оптимистическому варианту, парафированное сегодня Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом может быть подписано через 6-12 месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Даже с чисто технической точки зрения это будет требовать нескольких месяцев. Речь идет, в самом оптимистическом варианте, от 6 до 12 месяцев, как мы видим на примере соглашений, которые были заключены до нас в таком недалеком прошлом», - сказал К.Грищенко.

Он сообщил, что украинская сторона договорилась с ЕС о продолжении технической работы, направленной на подготовку Соглашения об ассоциации к подписанию.

«Мы осознаем, что это масштабная работа, которая нуждается во времени», - сказал министр.

По его словам, практика Евросоюза свидетельствует, что даже менее значимые и масштабные соглашения, например, соглашения о свободной торговле с Колумбией и Перу, которые были парафированы в марте 2011 года, и только через год, а именно 16 марта этого года, Совет ЕС принял решение об их подписании.

По мнению К.Грищенко, говорить о вступлении в силу парафированного соглашения еще рано, поскольку сначала нужно окончательно принять все необходимые решения в Украине и, соответственно, должны быть приняты решения в ЕС.

«Но это будет по итогам технической работы, которая сегодня начинается. Если в Украине мы привыкли работать иногда по 16 часов за нашу зарплату, в ЕС привыкли работать не более 8 часов за их зарплату. Поэтому мы будем, со своей стороны, ускорять этот процесс, с тем, чтобы как можно скорее выйти на конечный результат», - сказал министр.

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«Газпром» продолжит перевод транзита с Украины на другие маршруты

«Газпром» продолжит перевод транзита с территории Украины на другие маршруты - через Беларусь и новые морские газопроводы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Это пока только первые результаты, мы в начале большого пути по перераспределению объемов транзита газа с территории Украины в пользу нашей дочерней компании «Белтрансгаз» и новых морских газопроводов», - сказал С.Куприянов.

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Реальные имеющиеся доходы украинцев в 2011 году выросли на 6%

Реальные имеющиеся доходы населения в 2011 году выросли на 6,1%, по сравнению с 2010 годом. В целом доходы населения выросли на 13,6% - до 1,251 трлн грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В частности, доходы населения в виде заработной платы в 2011 году составили 521,066 млрд грн, что на 15,9% больше по сравнению с 2010 годом, прибыль и смешанный доход - 198,512 млрд грн (+24,1%), доходы от собственности - 68,059 млрд грн (+0,3%).

Доля социальной помощи и других госвыплат в структуре доходов за прошлый год составила 37% - 463,368 млрд грн (+9,4%).

Сбережения населения в 2011 году уменьшились на 29,6% - до 113,925 млрд грн.

Расходы по итогам прошлого года выросли на 13,6% - до 1,251 трлн грн., в основном на приобретение товаров и услуг - 1,024 трлн грн (рост по сравнению с 2010 годом составил 22,2%).

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Бензин в Украине снова подорожал

С 23 по 30 марта 2012 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,2 – 1,9% (в среднем на 0,8%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 23 по 30 марта 2012 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 1,9% - с 9,83 грн/литр до 10,02 грн/литр;

на бензин А-92 – увеличились на 1,4% - с 10,36 грн/литр до 10,50 грн/литр;

на бензин А-95 – увеличились на 1,7% - с 10,71 грн/литр до 10,89 грн/литр;

на дизельное топливо – увеличились на 1,2% - с 9,98 грн/литр до 10,10 грн/литр.

Напомним, цены на АЗС растут со второй половины февраля. Основной причиной повышения является общемировая тенденция повышения цен на нефть в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. С начала года стоимость нефти Brent на европейском спотовом рынке выросла практически на 20%, а оптовая стоимость бензина и ДТ в Украине – более чем на 12% и 7% соответственно.

Кроме того, в январе 2012 г. вступили в силу новые ставки акцизных сборов на бензины и дизтопливо, которые были проиндексированы на 8,9%. Таким образом, акциз на бензин повысился со 182 евро/тонна до 198 евро/тонна, что эквивалентно 18 коп./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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