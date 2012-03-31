ЕС подпишет соглашение об ассоциации только после освобождения Тимошенко, считают эксперты

Варшава. Европейский Союз подпишет парафированное Соглашение об ассоциации с Украиной только после освобождения приговоренной к 7 годам заключения экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказали два эксперта, которые принимали участие в конференции, посвященной парламентских выборам в Украине и перспективам развития отношений с Евросоюзом.

Политолог Владимир Фесенко назвал освобождение Ю.Тимошенко основным условием для подписания документа, отметив, что еще одной является проведение демократических выборов в Верховную Раду в октябре 2012 года.

При этом, по его словам, ЕС может смириться с «относительно честными» парламентскими выборами, но не пойдет на компромисс по делу заключенной с августа прошлого года Ю.Тимошенко.

«Убежден, что освобождение Тимошенко является принципиальным для ЕС делом», - сказал он.

Политолог не исключил, что украинская власть может освободить Ю.Тимошенко после выборов в ВР, что откроет дорогу к подписанию документа.

Аналитик из Варшавского университета Казимеж Войчицкий также назвал важнейшими факторами, от которых будет зависеть подписание соглашения об ассоциации, нынешние выборы и судьбу экс-премьера Украины.

«То, что лидер оппозиции находится в тюрьме, для ЕС является абсолютно неприемлемым», - сказал он.

Он также заявил, что Евросоюз не использует «дело Тимошенко» для того, чтобы не подписывать соглашение с Украиной, а отстаивает «свои базовые ценности».

Эксперт также сказал, что Украине не стоит рассчитывать на «льготные условия» интеграции с Евросоюзом, угрожая возможностью присоединения государства к интеграционному проекту Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Парафирование Соглашения с ЕС: подписи и только…