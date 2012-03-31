Договор об ассоциации с ЕС может вступить в силу самое позднее до 2017 года – эксперт

Варшава. Парафированный договор об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, по наиболее оптимистическому сценарию, может вступить в силу до 2014 года, а позднее всего - до 2017 года.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил председатель правления «Института украинской политики» Кость Бондаренко, находящийся в Варшаве.

Он назвал возможным подписание и ратификацию документа на протяжении одного года, отметив, что это будет зависеть, главным образом, от позиции государств Евросоюза, которые сейчас выступают против евро интеграции Украины.

«Условно говоря, есть несколько государств, не желающих расширения ЕС и чтобы между нами была зона свободной торговли, поскольку считают, что это может навредить ихним рынкам. В этих странах скорее всего будет затягиваться ратификация», - сказал эксперт, назвав среди них Германию, Францию и Голландию.

Кроме этого, по его словам, ряд государств-членов Евросоюза могут выдвигать дополнительные требования к Украине.

«Испания сейчас требует, чтобы мы открыли доступ к нашему рынку агропродукции, что нам в действительности не очень выгодно, а выгодно испанцам, и их аграрное лобби будет это «пробивать»», - подчеркнул эксперт.

К.Бондаренко также сказал, что Евросоюз использует дело осужденной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко как повод для того, чтобы не подписывать документ.

«Если выпустят Тимошенко, то скажут, что у вас собак сжигают, перестанут сжигать и убивать собак, найдут еще что-то», - сказал он.

Эксперт отметил, что в ЕС тоже действуют разные группы влияния, назвав среди них европейское чиновничество, европейских депутатов и представителей бизнеса.

«Где есть сильные интересы евробизнеса, а сегодня они есть во многих странах – но не в Германии, к сожалению – там, наверно, не будем иметь проблем с ратификацией», - сказал собеседник агентства.

«Наиболее пессимистический сценарий, что соглашение вступит через 3-4 года», - подчеркнул К.Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, ЕС сегодня парафировал договор об ассоциации с Украиной, окончательные положения которого удалось согласовать в конце прошлого года после почти 5-летних переговоров.

Справка УНИАН. Большинство экспертов считают сомнительным подписание этого документа пока остается заключенной Ю.Тимошенко, дело против которой западные политики считают "политически мотивированным".

Договор об ассоциации, которая предусматривает создание зоны свободной торговли, может вступить в силу лишь после подписания и ратификации парламентами всех государств Евросоюза, Верховной Радой Украины и Европейским парламентом.

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