Мать Оксаны Макар на похоронах дочери не проронила ни слова. Отчим был под конвоем

Жертву николаевских насильников Оксану Макар похоронили сегодня в поселке Шевченково Николаевской области.

Как передает «Сегодня», на старом кладбище уже давно никого не хоронят, однако для Оксаны сделали исключение, девушку похоронили на центральной алее возле памятника героям Великой Отечественной войны.

Похороны прошли спокойно, мать Оксаны Татьяна Суровицкая не проронила ни слова. По словам очевидцев, она всю ночь прорыдала над гробом дочери, ей оказывали медицинскую помощь.

На похороны Оксаны приехал ее отчим Алексей Суровицкий. Несмотря на то, что мужчина находится в СИЗО по подозрению в угоне автомобиля, для него сделали исключение и дали разрешили проститься с Оксаной. Алексей Суровицкий находился под конвоем. После церемонии прощания его отправят обратно в СИЗО. По данным СМИ, 41-летний Суровицкий уже имеет шесть судимостей за кражи авто и ограбления.

Как сообщалось, в Николаеве трое молодых парней изнасиловали и пытались сжечь заживо 19-летнюю Оксану Макар. За ее жизнь в Донецке боролись лучшие специалисты. Оксана умерла утром 29 марта.

Почтить память Оксаны приехал мэр Николаева Владимир Чайка. Венки со словами сочувствия передали партия "Батькивщина", Татьяна Бахтеева, Николай Катеринчук и другие. Отпевали Оксану в квартире в поселке Луч. Внутрь пустили только родных и близких. Все представители СМИ ждали под подъездом.