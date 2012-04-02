Авиакатастрофа под Тюменью: погиб 31 человек, 12 - в реанимации

Самолет ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень - Сургут, упал в понедельник, 2 апреля, при взлете из аэропорта Тюмени в 05.50 мск. На борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Число жертв катастрофы самолета ATR-72 под Тюменью достигло 31, сообщил РИА Новости по телефону представитель ГУМЧС по Тюменской области.

"Из 43 человек (находившихся на борту) 12 пострадали, остальные все погибли", - сказал собеседник агентства.

Все 12 человек, пострадавших в авиакатастрофе под Тюменью, находятся в реанимации.