ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Как повысились минимальные пенсии и зарплата с 1 апреля» пишет: c 1 апреля 2012 года минимальная зарплата повысилась до 1094 грн., а минимальная пенсия — 838 грн. При этом минимальная пенсия шахтерам повысилась до 2514 грн.

http://delo.ua/ukraine/kak-povysilis-minimalnye-pensii-i-zarplata-s-1-aprelja-175677/

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Также «Дело» в публикации «Россия подняла экспортную пошлину на нефть на 50 долларов» пишет: экспортная пошлина на нефть из РФ с 1 апреля повышается на 49,5 доллара — до 460,7 доллара за тонну с 411,2 доллара за тонну в марте. Соответствующее постановление приняло правительство России…

http://delo.ua/world/rossija-podnjala-eksportnuju-poshlinu-na-neft-na-50-dollarov-175674/

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«Дело» в публикации «Украинские банки один за другим покидают АУБ» пишет: Еврогазбанк, VAB Банк и и "Хрещатик" заявили, что покидают Ассоциацию украинских банков в связи с пренебрежением интересов участников рынка и необоснованной критикой НБУ…

http://delo.ua/finance/ukrainskie-banki-odin-za-drugim-pokidajut-aub-175653/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Страховщики зарядились от сети», в котором пишет: при общем росте рынка на треть в 2011 году некоторым страховщикам удалось удвоить свои портфели собранных премий. Добиться таких высоких результатов им удалось за счет реализации полисов через сети, торгующие бытовой техникой. Другие участники рынка пока не решаются осваивать новый сегмент из-за его низкой рентабельности…

http://www.kommersant.ua/doc/1903940

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Инвесторов зовут под землю», в котором пишет: в Киеве состоялся I инвестиционный форум. На нем столичная власть подписала меморандумы о намерениях привлечь инвесторов для строительства четвертой линии метрополитена, аналогичного российскому "Сколково" инновационного парка Bionic Hill, малой объездной дороги и делового центра "Киев-Сити". Эксперты сомневаются в реалистичности осуществления этих проектов, в частности строительства метрополитена, поскольку данный объект находится в государственной собственности…

http://www.kommersant.ua/doc/1903862

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Издание «Экономические известия» в публикации «Социальные мытарства» пишет: истинную социальную политику регионалов вряд ли стоит искать в их нынешних громких обещаниях повысить социальные стандарты жизни бедных украинцев. Истинная социальная политика действующей власти имела место как раз в прошлом году, когда регионалы — тихо, неприметно, но невероятно целенаправленно — преобразовывали социальную сферу в исключительно для себя выгодном ракурсе. И более того, именно эти процессы позволили четко установить, что из себя представляет нынешняя власть и на каком месте для нее находятся интересы украинского общества и своя собственная выгода…

http://state.eizvestia.com/full/socialnye-mytarstva

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Тевелев открестился от сбоев», в котором пишут: ряд профучастников фондового рынка выразил недовольство частыми техническими сбоями при раскрытии информации перед регулятором и ее размещении в общедоступных информационных базах. Представители Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку считают обвинения беспочвенными, отмечая, что подобные случаи, если и есть, то они единичны и всегда решаются…

http://finance.eizvestia.com/full/tevelev-otkrestilsya-ot-sboev

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Газета «Сегодня» в публикации «Украинцев ждет еще три повышения соцвыплат» пишет: второй раз в этом году правительство повысило социальные стандарты…

http://www.segodnya.ua/news/14354649.html

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Также «Сегодня» в публикации «За газовые долги неплательщиков ждет суд и конфискация имущества» пишет: от системы газоснабжения Харькова уже отключены более 14-ти тысяч частных домов и квартир…

http://www.segodnya.ua/news/14354670.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Источник сообщил о финансировании структурами Ходорковского будущих экспертов по делу «ЮКОСа» пишет: структуры Михаила Ходорковского финансировали общественные организации, представители которых впоследствии вошли в рабочую группу президентского совета по правам человека, занимавшейся экспертизой по так называемому «второму делу «ЮКОСа»...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2012/04/01/1588145

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Также «Ведомости» в публикации «Как менялся и мог бы меняться НДПИ для «Газпрома» пишут: избранному президенту Владимиру Путину, возможно, придется выбрать, какая отрасль важнее - газовая или энергетическая…

http://www.vedomosti.ru/library/library-cuments/news/1552613/kak_menyalsya_i_mog_by_menyatsya_ndpi_dlya_gazproma

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Издание «Известия» в публикации «Зюганов может не прийти на инаугурацию Путина» пишет: коммунисты считают, что демонстративное неприятие итогов президентских выборов приносит им очки…

http://www.izvestia.ru/news/520471

(УНИАН)