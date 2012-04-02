Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле 2-3 апреля посетит Азербайджан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-офисе комиссара.

Согласно сообщению, комиссар планирует использовать свой визит для укрепления двустороннего сотрудничества в рамках Европейской политики соседства и ее восточной составляющей – «Восточного партнерства».

В ходе визита Ш.Фюле планирует провести встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, спикером парламента Огтазом Асадовым, министром иностранных дел Эльмаром Маммадьяровым, а также представителями оппозиции, гражданского общества и правозащитниками.

Ш.Фюле планирует подчеркнуть, что ЕС считает Азербайджан важным партнером, а также отметить необходимость реализации целей «Восточного партнерства», в том числе в области демократии и прав человека.

Кроме того, комиссар выступит на заседании Парламентской Ассамблее Евро-Нест (ЕС-страны “Восточного партнерства”), сессия которой состоится в начале этой недели в Баку.

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