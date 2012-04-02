Взаимодействие Украины с ТС и ЕврАзЭС не противоречит европейскому выбору - Янукович

Создание зоны свободной торговли Украины с ЕС, а также налаживание нашего эффективного взаимодействия с Таможенным союзом будут способствовать дальнейшей активизации экономического взаимодействия на Евразийском пространстве.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna, сообщает пресс-служба главы государства.

«Приоритет для Украины сегодня - подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом», - подчеркнул Президент. Он особо отметил, что экономическое взаимодействие Украины с Таможенным союзом и ЕврАзЭС будет развиваться в формах, которые никоим образом не противоречат нашему европейскому выбору.

В.Янукович отметил, что Украина стремится выработать взаимоприемлемую модель сотрудничества с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана с учетом правил и требований Всемирной торговой организации. При этом он напомнил, что эти три государства являются крупнейшими партнерами Украины в рамках СНГ, товарооборот с которыми составляет 40% всего объема национальной внешней торговли. «Поэтому мы не имеем права игнорировать те интеграционные процессы, которые сейчас происходят между Россией, Беларусью и Казахстаном», - подчеркнул В.Янукович.

«Рассчитываю, что совместными усилиями мы найдем оптимальную модель взаимодействия с Таможенным и Евразийским союзами, которая будет учитывать национальные интересы как нашей страны, так и стран-членов этих объединений», - сказал В.Янукович. Он добавил, что сегодня Украина внимательно следит за деятельностью и развитием Таможенного союза, а также созданием Единого экономического пространства и Евразийского союза.

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