Украина готова подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, заявил Янукович

Украина готова безотлагательно перейти к этапу подписания и дальнейшей ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы рассчитываем на конструктивный и прагматичный подход в этом вопросе и со стороны наших европейских партнеров», - подчеркнул В.Янукович.

Он отметил, что Украина рассматривает Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в первую очередь как комплексную программу масштабных внутренних реформ во всех сферах политической, экономической и социальной жизни нашего государства. По его словам, речь идет о модернизации страны, в ходе которой Соглашение об ассоциации будет также эффективным инструментом осуществления реформ в соответствии с европейскими стандартами.

В.Янукович отметил, что «европейская интеграция – неизменный ключевой приоритет внешнеполитического курса и внутреннего развития Украины. Мы воспринимаем Европейский Союз как цивилизационный выбор, оптимальную модель развития нашего государства, его экономики и общественных институтов, а в перспективе – и как наш общий дом».

По его словам, на нынешнем этапе заключение Соглашения об ассоциации вместе с созданием углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли – главная задача евроинтеграции Украины.

По убеждению Президента Украины, ЗСТ, которая будет предусматривать интеграцию экономики Украины в общий рынок ЕС, – главная практическая ценность Соглашения об ассоциации. «Уже сегодня мы активно готовимся к интеграции украинской экономики во внутренний рынок ЕС, осуществляются необходимые реформы в сфере укрепления демократии и верховенства права на основе наших общих ценностей», – подчеркнул В.Янукович. В то же время он отметил, что создание зоны свободной торговли нуждается также в надлежащей поддержке со стороны ЕС в процессе модернизации украинской экономики. «Заключение Соглашения об ассоциации отвечает интересам как Украины, так и государств-членов ЕС. При этом главные преимущества открываются для основных торговых партнеров Украины, лидирующие места среди которых занимает и Польша», - сказал глава государства.

Президент Украины также отметил, что результативность любого соглашения зависит от усилий всех сторон. При этом он добавил, что в ответ на готовность Украины проводить масштабные реформы и внедрять европейские стандарты, “мы ожидаем от наших партнеров большего взаимодоверия и открытости в вопросе европейского будущего Украины”. По его словам, одним из тестов на готовность Евросоюза строить с Украиной доверительные и открытые отношения является визовый диалог. «Убежден, что успехи Украины в реализации необходимых требований ЕС должны воплотиться в быстрейшую либерализацию визового режима для граждан Украины», - сказал В.Янукович.

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