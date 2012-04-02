Выплаты по вкладам Сбербанка СССР: процедура, "горячая телефонная линия"

Около 1 млн граждан будут ежемесячно получать выплаты по обесцененным вкладам советского Сбербанка, начиная с июня и до конца текущего года. Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщилпредседатель правления «Ощадбанка» Сергей Подрезов.

«Мы предполагаем, что порядка 1 млн человек будут ежемесячно обслуживаться и получать деньги», - отметил он.

По его словам, для того, чтобы избежать очередей в отделениях «Ощадбанка» при получении средств, банк будет перечислять их на платежные карты, действующие в течение трех лет.

Также С.Подрезов сообщил, что первый транш для выплат должен поступить в банк в июне 2012 года.

С.Подрезов также отметил, что «Ощадбанк» начнет регистрировать вкладчиков советского Сбербанка, которые в 2008 году не зарегистрировались в реестре для получения выплаты по обесцененным вкладам, с сентября 2012 года.

«Что касается актуализации тех, кто вообще не был в банке, и тех, кто был, но получил, с сентября месяца мы их регистрируем и актуализируем, а что касается выплат — это бюджет, это решение Кабмина», - сказал С.Подрезов.

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«Ощадбанк» (г. Киев) установил сроки актуализации данных Реестра вкладчиков Сбербанка СССР в зависимости от их возраста.

Первыми обновить информацию о себе в Реестре смогут вкладчики, которым на 1 января 2012 года исполнилось:

- 80 лет - со 2 по 20 апреля 2012 года;

- 70-79 лет - с 21 апреля по 20 мая 2012 г.;

- 60-69 лет - с 21 мая по 20 июня 2012 г.;

- 50-59 лет - с 21 июня по 20 июля т.г.

Вкладчики, которым до 50 лет, смогут актуализировать свои данным в Реестре с 21 июля 2012 года.

В банке подчеркивают, что актуализация данных осуществляется в отношении тех вкладчиков, которые не получили в течение 2008 года компенсационные средства в пределах проиндексированных сбережений (но не более 1000 гривень на одного вкладчика) и данные о которых внесены в "Реестр вкладчиков сбережений граждан" до 1 января 2012 г.

Для определения времени и адреса учреждения Сбербанка, где будет проводиться актуализация, вкладчику нужно выполнить следующие действия:

• Заполнить специальную форму в разделе "Информация для вкладчиков Сбербанка бывшего СССР" на сайте Ощадбанка;

• Позвонить на "горячую телефонную линию" и дождаться соединения с оператором;

• Позвонить на "горячую телефонную линию» и получить информацию с помощью автоответчика.

Номера телефонов "горячей линии": +38-044-364-21-21 (по тарифам Укртелекома) или 0-800-212-000 (бесплатно со стационарных телефонов по Украине). Линия будет работать с 9.00 до 18.00 без выходных со 02.04.2012 г.

Следующим этапом будет посещение вкладчиком учреждения банка. При себе вкладчик должен иметь следующие документы:

• Паспорт гражданина Украины и ксерокопии страниц паспорта, которые содержат фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, дату выдачи и наименование органа, его выдавшего, отметку о месте регистрации, отметку о праве осуществлять платежи без идентификационного номера (при наличии);

• Справку о присвоении идентификационного номера и ее ксерокопию (не предоставляется в случае наличия в паспорте отметки о праве осуществлять платежи без идентификационного номера);

Сберегательные книжки по компенсационному счету.

Так, компенсационные выплаты планируется начать в июне т.г. После проведения актуализации в учреждении Сбербанка вкладчику будет сообщено место и время получения компенсационных средств. Обращаем внимание, что порядок актуализации не влияет на порядок выплат.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович, в рамках своих социальных инициатив, заявил о необходимости осуществить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в сумме 1 тыс. грн тем гражданам, кто еще не получил их, когда подобные выплаты проводило правительство Тимошенко. По словам Президента, речь идет о 6 млн вкладчиков и об общей сумме в 6 млрд грн. Компенсации должны быть выплачены, начиная с 1 июня и до конца 2012 года. По оценкам экспертов, общая задолженность по вкладам граждан Украины в Сбербанке СССР оценивается в сумму около 122 млрд грн.

По материалам УНИАН