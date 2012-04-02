ТОП-10 (2 апреля)

Взаимодействие Украины с ТС и ЕврАзЭС не противоречит европейскому выбору - Янукович

Кабмин продлил срок регистрации госактов на землю в Поземельной книге

Выплаты по вкладам Сбербанка СССР будут получать 1 млн граждан ежемесячно, начиная с июня

На Ривненской АЭС подключен 3 и отключен 4 энергоблоки. Радиационная обстановка в норме

Следствие назвало возможные причины авиакатастрофы под Тюменью

Минэкономразвития планирует завтра разрешить проблему с поставками сыра в РФ – источник

ВР рассмотрит проект УПК во втором чтении 10 апреля

Украина и Азербайджан создадут СП для подготовки ТЭО поставок газа на LNG-терминал

ФГИУ в январе-марте получил от приватизации 4,08 млрд грн - 40,8% годового плана

Для проведения нынешнего ВНО не хватает 22 млн грн

***

Взаимодействие Украины с ТС и ЕврАзЭС не противоречит европейскому выбору - Янукович

Создание зоны свободной торговли Украины с ЕС, а также налаживание нашего эффективного взаимодействия с Таможенным союзом будут способствовать дальнейшей активизации экономического взаимодействия на Евразийском пространстве.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna, сообщает пресс-служба главы государства.

«Приоритет для Украины сегодня - подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом», - подчеркнул Президент. Он особо отметил, что экономическое взаимодействие Украины с Таможенным союзом и ЕврАзЭС будет развиваться в формах, которые никоим образом не противоречат нашему европейскому выбору.

В.Янукович отметил, что Украина стремится выработать взаимоприемлемую модель сотрудничества с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана с учетом правил и требований Всемирной торговой организации. При этом он напомнил, что эти три государства являются крупнейшими партнерами Украины в рамках СНГ, товарооборот с которыми составляет 40% всего объема национальной внешней торговли. «Поэтому мы не имеем права игнорировать те интеграционные процессы, которые сейчас происходят между Россией, Беларусью и Казахстаном», - подчеркнул В.Янукович.

«Рассчитываю, что совместными усилиями мы найдем оптимальную модель взаимодействия с Таможенным и Евразийским союзами, которая будет учитывать национальные интересы как нашей страны, так и стран-членов этих объединений», - сказал В.Янукович. Он добавил, что сегодня Украина внимательно следит за деятельностью и развитием Таможенного союза, а также созданием Единого экономического пространства и Евразийского союза.

***

Кабмин продлил срок регистрации госактов на землю в Поземельной книге

Кабинет министров своим постановлением №258 от 28 марта т.г. продлил срок государственной регистрации права собственности на землю в Поземельной книге и Книге записей о госрегистрации госактов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земучастком.

Об этом говорится в тексте документа, размещенном на правительственном портале.

Постановлением исключается пункт 1-1 постановления №1021 “Об утверждении порядков ведения Поземельной книги и Книги записей о государственной регистрации государственных актов на право собствености на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды земли”.

Пункт 1-1 документа определял, что государственная регистрации права собственности на основании гражданско-правового договора или свидетельства о праве на наследство, земельного сервитута, эмфитевзиса, суперфиция в Поземельной книге, государственная регистрация права постоянного пользования земельными участками, договоров аренды земельных участков в Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды земли осуществляется до 1 апреля 2012 года.

Поземельная книга - составляющая часть государственного реестра земель, содержит ведомости о земельном участке, ограничениях на использование земельного участка, субъектов прав на земельный участок и правоустанавливающие документы, а также данные о нормативной денежной оценке земельного участка, его целевое назначение, состав земельных угодий.

***

Выплаты по вкладам Сбербанка СССР будут получать 1 млн граждан ежемесячно, начиная с июня

Около 1 млн граждан будут ежемесячно получать выплаты по обесцененным вкладам советского Сбербанка, начиная с июня и до конца текущего года.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления «Ощадбанка» Сергей Подрезов.

«Мы предполагаем, что порядка 1 млн человек будут ежемесячно обслуживаться и получать деньги», - отметил он.

По его словам, для того, чтобы избежать очередей в отделениях «Ощадбанка» при получении средств, банк будет перечислять их на платежные карты, действующие в течение трех лет.

Также С.Подрезов сообщил, что первый транш для выплат должен поступить в банк в июне 2012 года.

С.Подрезов также отметил, что «Ощадбанк» начнет регистрировать вкладчиков советского Сбербанка, которые в 2008 году не зарегистрировались в реестре для получения выплаты по обесцененным вкладам, с сентября 2012 года.

«Что касается актуализации тех, кто вообще не был в банке, и тех, кто был, но получил, с сентября месяца мы их регистрируем и актуализируем, а что касается выплат — это бюджет, это решение Кабмина», - сказал С.Подрезов.

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» (г. Киев) установил сроки актуализации данных Реестра вкладчиков Сбербанка СССР в зависимости от их возраста.

Первыми обновить информацию о себе в реестре смогут вкладчики, которым на 1 января 2012 года исполнилось 80 лет - со 2 по 20 апреля 2012 года. Соответственно, эту процедуру смогут пройти граждане, которым исполнилось: 70-79 лет - с 21 апреля по 20 мая 2012 года; 60-69 лет - с 21 мая по 20 июня; 50-59 лет - с 21 июня по 20 июля т.г. Вкладчики, которым до 50 лет, смогут актуализировать свои данным в Реестре с 21 июля 2012 года.

В банке подчеркивают, что актуализация данных осуществляется в отношении тех вкладчиков, которые не получили в течение 2008 года компенсационные средства в пределах проиндексированных сбережений (но не более 1000 гривень на одного вкладчика) и данные о которых внесены в "Реестр вкладчиков сбережений граждан" до 1 января 2012 г.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович, в рамках своих социальных инициатив, заявил о необходимости осуществить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в сумме 1 тыс. грн тем гражданам, кто еще не получил их, когда подобные выплаты проводило правительство Юлии Тимошенко. По словам Президента, речь идет о 6 млн вкладчиков и об общей сумме в 6 млрд грн. Компенсации должны быть выплачены, начиная с 1 июня и до конца 2012 года.

По оценкам экспертов, общая задолженность по вкладам граждан Украины в Сбербанке СССР оценивается в сумму около 122 млрд грн.

***

На Ривненской АЭС подключен 3 и отключен 4 энергоблоки. Радиационная обстановка в норме

На Ривненской атомной электростанции (АЭС) 31 марта в 18:39 к энергосистеме страны подключен энергоблок №3 после капитального планового ремонта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП "НАЭК "Энергоатом".

В сообщении отмечается, что, в то же время, 1 апреля в 00:02 Ривненская АЭС отключила от энергосистемы энергоблок №4 для проведения среднего планового ремонта.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника, 2 апреля, в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны.

На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 9-е сутки капитального планового ремонта (ремонт третьей системы безопасности). На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 13-е сутки среднего планового ремонта (ремонт первой системы безопасности).

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 5 030 МВт, РАЭС – 1 790 МВт, ЮУАЭС – 1 930 МВт, ХАЭС – 1 860 МВт.

За прошедшие сутки, 1 апреля, атомными станциями выработано 252,01 млн. кВт/ч электроэнергии.

Радиационная, противопожарная и экологическая обстановка на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Справка УНИАН. ГП НАЭК "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южно-Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо-водяными энергетическими реакторами, общей установленной электрической мощностью 13,835 тыс. МВт.

***

Следствие назвало возможные причины авиакатастрофы под Тюменью

Авиакатастрофа под Тюменью могла произойти из-за ошибки пилотирования или неисправности.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«В качестве приоритетных версий следствие предварительно рассматривает техническую неисправность самолета, ошибку наземных служб, либо ошибки пилотирования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по характеру разрушений воздушного судна следствие исключает версию террористического акта.

В связи с тем, что самолет упал недалеко от населенного пункта, следствием устанавливаются очевидцы происшествия. Следователи работают с выжившими, чьё состояние здоровья позволяет давать показания. В аэропорту изымается техническая и предполетная документация.

По данным следствия в авиакатастрофе выжили 12 пассажиров, тела 31 погибшего в настоящее время извлекаются из самолета, их личности устанавливаются. Также известно, что авиакомпанией «Utair» на этот рейс было продано 40 билетов, однако один из пассажиров к месту вылета не прибыл, фамилия его установлена, это житель Ханты-Мансийского автономного округа. Среди пассажиров несовершеннолетних не было.

***

Минэкономразвития планирует завтра разрешить проблему с поставками сыра в РФ – источник

В Министерстве экономического развития и торговли Украины ожидают, что завтра, 3 апреля, в ходе переговоров руководства министерства и Роспотребнадзора удастся найти решение проблемы с поставками украинского сыра в Россию.

Об этом УНИАН сообщил источник в Минэкономразвития.

По информации источника, 3 апреля в Киеве «сырный вопрос» обсудят министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко и глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Мы с большой долей вероятности ожидаем разрешения проблемы по итогам этой встречи», - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, с 7 февраля Россия ввела запрет на импорт украинских сыров из Украины из-за содержания в них пальмового масла.

На сегодняшний день запрет действует в отношении продукции 7-ми предприятий: ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.); Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

***

ВР рассмотрит проект УПК во втором чтении 10 апреля

Верховная Рада Украины 10 апреля начнет рассмотрение во втором чтении проекта Уголовного процессуального кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР Владимир Литвин сообщил сегодня во время встречи с представителями местного самоуправления, которые проходят обучение в Институте повышения квалификации руководящих кадров Национальной академии госуправления при Президенте Украины.

В.Литвин заметил, что всего к этому законопроекту было подано почти 4 тыс. поправок, и документ состоит из 1417 страниц. Кроме того, добавил спикер, на 63 страницах выписаны замечания к этому законопроекту юридическим управлением Верховной Рады.

«Если авторы поправок не будут снимать своих поправок, а будут их последовательно отстаивать, то нам нужно будет, минимум, неделя, чтобы их рассмотреть», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом спикер добавил, что после принятия новой редакции УПК нужно будет выходить на принятие законопроектов об адвокатуре и прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 февраля приняла в первом чтении проект нового УПК, внесенный Президентом Украины Виктором Януковичем.

***

Украина и Азербайджан создадут СП для подготовки ТЭО поставок газа на LNG-терминал

Украина и Азербайджан создадут совместное предприятие для подготовки технико-экономического обоснования поставок сжиженного газа на LNG-терминал, который планируется построить в Одесской области.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в интервью азербайджанскому информагентству Trend перед своим визитом в Баку 3-4 апреля.

"Технико-экономическое обоснование проекта по строительству терминала подготовлено испанской компанией SOCOIN. По предварительным расчетам, начало его строительства будет возможным уже в текущем году", - сказал Н.Азаров.

"Правительствами наших стран сегодня подготавливаются соответствующее двустороннее соглашение, а также Протокол о создании совместной компании по разработке технико-экономического обоснования для организации транспортировки сжиженного природного газа из Азербайджанской Республики в Украину", - сказал Н.Азаров.

По словам украинского премьера, после завершения первой очереди LNG-терминала - к концу 2014 года - Украина сможет получать сжиженный газ в объеме до 2 млрд кубометров в год с доведением через год этого показателя до 5 млрд кубометров, а через три года - до 10 млрд кубометров, сказал Н.Азаров.

Также он сообщил, что Украина рассматривает возможность своего финансового участия в проектах LNG-терминалов в других странах.

Как сообщал УНИАН, 30 января 2012 года компания SOCOIN завершила разработку ТЭО национального проекта LNG-терминала.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта по строительству LNG-терминала снижена с заявленных ранее 1,5 млрд долл. до 1 млрд долл., и что в перспективе мощность терминала может быть увеличена.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины.

В сентябре 2011 г. компания SOCOIN (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Укр аине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

***

ФГИУ в январе-марте получил от приватизации 4,08 млрд грн - 40,8% годового плана

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в январе-марте т.г. получил от приватизации 4,08 млрд грн, что составляет 40,8% годового плана поступлений от приватизации.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

По информации пресс-службы, с начала года в государственный бюджет было перечислено 1 млрд 932,1 млн грн от продажи 45,103% государственного пакета ПАО "Захидэнерго", 176,2 млн грн от продажи 50% "Винницаоблэнерго", 70 млн грн от продажи 45% "Черновцыоблэнерго", 1 млрд 179,7 млн грн за приобретенный 25% госпакет акций «Днепроэнерго».

За этот же период от аренды госимущества ФГИУ получил 240,7 млн грн (36,4% годового плана).

Напомним, в 2012 г. планируется получить от приватизации 10 млрд грн, от аренды госимущества - 660 млн грн.

***

Для проведения нынешнего ВНО не хватает 22 млн грн

В этом году для проведения внешнего независимого оценивания не хватает 22 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Ирина Зайцева.

«На сегодняшний день нам не хватает для проведения нормального внешнего независимого оценивания около 22 миллионов», - сказала она.

И.Зайцева отметила, что в Кабинет министров Украины и премьер-министру были направлены соответствующие письма. «Я надеюсь, что этот вопрос будет решен положительно, поскольку сначала мы были профинансированы на уровне прошлого года», - сказала она и напомнила, что в 2011 году количество участников ВНО составило 258 тыс. лиц, тогда как в этом году – почти 329 тыс. лиц.

И.Зайцева объяснила, что стоимость подготовки ВНО, в частности, тестовых заданий, осталась на уровне прошлого года. «Но количество абитуриентов увеличилось, оттуда и недофинансирование» - констатировала она.

УНИАН