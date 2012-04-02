Анонс на 3 апреля

* Состоится Экспертная толока на тему: "Как заставить государственную помощь помогать?". Организатор - Общественная экспертный Совет при украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС. Участники: Олег Рыбачук, глава Общественного экспертно совета, руководитель ОО "Центр UA"; Александра Бетлий, ведущий исследователь Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук, старший исследователь Института экономических исследований и политических консультаций Виктория Колосова, начальник Управления сотрудничества с международными финансовыми организациями Департамента управления государственным долгом и международного сотрудничества Министерства финансов Украины и др.

* Состоится пресс-завтрак Европейской Бизнес Ассоциации, на котором будут объявлены и обсуждены результаты исследования инвестиционной привлекательности Украины в первом квартале 2012 года, а также проанализированы новые приоритетные задачи для бизнеса и власти накануне парламентских выборов 2012. Вопросы: Как изменились настроения инвесторов в начале 2012 года? Результаты Индекса инвестиционной привлекательности Украины в первом квартале 2012. Участники: Томаш Фиала, гендиректор Dragon Capital, президент ЕБА; Софи Олифант; ген.директор 3М Украина, член Правления ЕБА; Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА; Ирина Чернова, InMind.

* Круглый стол на тему: "Реформа системы гарантирования вкладов: чего ожидать рынку и вкладчикам?" Организатор - ОО "Лига финансового развития" при поддержке проекта USAID "Развитие финансового сектора" FINREP и еженедельника "Зеркало недели. Украина". Приглашены: Игорь Соркин, зам.председателя НБУ; Елена Шарова, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц; Анжела Пригожина, старший финансовый специалист представительства Мирового банка в Украине; Михаил Стрельников, председатель Комитета по контролю над банковскими учреждениями в составе ВОО "СООУ "Народная Рада"; Теймур Багиров, председатель группы советников вице-премьера Сергея Тигипко; Сергей Мамедов, председатель правления АБ "Укргазбанк" и др.

* Состоится открытая встреча Международной Финансовой Корпорации (IFC), банка Credit Agricole и "Байер", в ходе которой состоится подписание партнерского соглашения об обеспечении украинских крестьян лучшим доступом к продуктам защиты зерновых. После подписания соглашения состоится пресс-брифинг. Участники: Руфат Алимарданов, руководитель регионального представительства IFC в Украине и Беларуси; Лариса Бондарева, член Правления ПАО «Креди Агриколь Банк» Жан-Жак Эрве, советник Правления по вопросам сельского хозяйства ПАО «Креди Агриколь Банк» Алексей Митягин, заст.ген.директора ООО «Байер».

* Пресс-конференция на тему: "Будут украинцы с фруктами: как перезимовали плодово-ягодные?". Участники: Александр Демидов, директор Департамента земледелия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Игорь Стелюк, аналитик плодово-овощного рынка Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Почему украинцы стремительно тратят свои сбережения?». В работе примут участие финансовые аналитики Эрик Найман и Виктор Суслов.

* Пресс-конференция на тему: "Газпром" - "Нафтогаз": перспективы и противоречия". Участники: Михаил Гончар, директор энергетических программ центра "Номос", Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба; Владимир Омельченко, ведущий эксперт центра Разумкова.

* Пресс-конференция на тему: "Принятие законопроекта № 9011 про монополии приведет к подорожанию жилья на 10-20% и лоббированию интересов частных структур". Участники: председатель Совета директоров КБУ Лев Парцхаладзе; народный депутат Украины, член Совета директоров КБУ Михаил Полянчич; ген.директор "ОМОКС", член Совета директоров КБУ Алексей Кулагин; президент ГК "Герц", член Совета директоров КБУ Александр Ротов.

* Круглый стол на тему: "Стабилизация государственного бюджета: два года экономических реформ Президента Украины". Организаторы: фонд "Открытое общество", Центр социально-экономических исследований CASE-УКРАИНА. Участники: Андрей Любич, Александр Бабанин - эксперты Фонда "Открытое общество", Дмитрий Боярчук, исполнительный директор ЦСЕД CASE-Украина, Олег Гнатцов, директор Департамента государственной инвестиционно-инновационной политики и развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития и торговли Украины; Василий Федюк, директор государственной инвестиционной политики и регионального развития Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

* 16-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "О состоянии дел на весенних полях и ситуации на рынке минудобрений". Крестьяне стараются как можно быстрее и полнее преодолеть последствия осенней засухи, морозов и пыльных бурь, пронесшихся над юго-восточными регионами. Особое беспокойство и повышенное внимание земледельцы уделяют озимым, но на пути становятся цены на удобрения, преднамеренно завышенные отечественными хим.предприятиями с целью получения сверхприбылей за счет деревни. Хуже того, даже по высоким ценам заводы почти прекратили поставку минудобрений на внутренний рынок. В Аграрный союз Украины поступают многочисленные обращения товаропроизводителей с просьбой вмешаться в ситуацию. АСУ обратился к Президенту и Премьер-министру Украины с просьбой принять меры и заставить заводы срочно увеличить объемы поставок минудобрений на внутренний рынок за счет временного уменьшения экспорта и положить конец умышленному повышению цен на азотные удобрения. Участники: председатель АСУ Геннадий Новиков, председатель наблюдательного совета ООО «Бучачагрохлібпром», Бучанского района, председатель Совета сельхозпредприятий Тернопольской области Петр Гадз, директор ООО "Возрождение", председатель Совета сельхозпредприятий Фастовского района Киевской обл. Лариса Майсак, вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция главы Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, посвященная подведению итогов поездки в Украину.

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Народные депутаты и общественность требуют прекратить попытки чиновников заблокировать антитабачное законодательство Австралии". 13 марта от имени нашего государства официально отправлено требование о проведении консультаций с Австралией в рамках системы урегулирования споров ВТО по введенным парламентом Австралии требованиям к упаковкам табачных изделий, которые уменьшают их привлекательность для молодежи. Это требование не имеет экономического обоснования для Украины, а его подача вредит международному имиджу Украины и противоречит курсу Президента Украины, который определил борьбу с табакокурением как приоритет государственной политики и недавно подписал закон о запрете табачной рекламы. Будет обнародовано обращение более 300 членов общественных организаций из 55-ти стран мира к Президенту Украины с просьбой отозвать требование к Австралии. Участники: народные депутаты Украины Е.Царьков, Л.Оробец, Ю.Ковалевская, Бюро ВООЗ в Украине Н.Король, доцент школы здравоохранения НаУКМА Т.Андреева, глава регионального центра ГП «Жизнь» А.Скипальский, председатель регионального центра гражданского представительства «Жизнь», председатель Коалиции «За свободную от табачного дыма Украину» Н. Полищук (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 097-675-91-38, yulia@center-life.org.

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