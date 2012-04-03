Россия завершила ратификацию договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации договора о зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств.

Соответствующий закон размещен в банке федеральных нормативных и распорядительных актов России.

Данный документ 20 марта ратифицировала Государственная дума РФ, 28 марта – Совет Федерации России.

Предполагается, что договор обеспечит необходимые условия для полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на территории СНГ и создаст благоприятные условия для дальнейшего углубления интеграции на основе норм Всемирной торговой организации.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге соглашение подписали восемь стран СНГ - Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Украина.

Наряду с типичными для такого рода соглашений положениями об отмене импортных пошлин, в договоре предусматриваются обязательства сторон, гарантирующие недискриминационное применение правил нетарифного регулирования, предоставление национального режима, а также четкие, соответствующие мировой практике правила в области субсидирования.

Договор заменит ныне действующие между государствами - участниками СНГ соглашения о свободной торговле, как двусторонние, так и многосторонние.

Договор должен вступить в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украину в Соглашении о ЗСТ СНГ не устраивают условия торговых ограничений