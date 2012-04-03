ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Создание зернового пула России, Украины и Казахстана отложили позиции Киева» пишет: вопрос создания зернового пула России, Украины и Казахстана отложен до лучших времен - до того момента, пока Украина не проявит доброй воли…

http://delo.ua/business/sozdanie-zernovogo-pula-rossii-ukrainy-i-kazahstana-otlozhili-po-175749/

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Также «Дело» в публикации «Еврокомиссия инициировала антидемпинговое расследование относительно импорта украинских труб» пишет: Европейская комиссия возбудила антидемпинговое расследование по импорту сварных труб из Украины, Турции и Македонии…

http://delo.ua/world/evrokomissija-iniciirovala-antidempingovoe-rassledovanie-otnosite-175753/

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«Дело» в публикации «На отечественный фондовый рынок могут допустить акции иностранных компаний с активами в Украине» пишет: НКЦБФР одобрила концепцию допуска на отечественный рынок акций компаний с активами в Украине, которые котируются на иностранных фондовых биржах. Самыми популярными площадками для такого рода эмитентов являются Лондонская, Франкфуртская и Варшавская биржи…

http://delo.ua/finance/na-otechestvennyj-fondovyj-rynok-mogut-dopustit-akcii-inostranny-175750/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Трудовые мигранты подменили инвесторов», в котором пишет: сумма денежных переводов трудовых мигрантов в прошлом году практически сравнялась с объемом прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Украины. Частные лица увеличили переводы в страну на 20%, до $7,02 млрд, и, по прогнозам аналитиков, эта тенденция сохранится в текущем году. Приток инвестиций продолжит сокращаться из-за постоянно ухудшающейся внутренней инвестиционной среды…

http://www.kommersant.ua/doc/1907229

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Роскошь в каждый дом», в котором пишет: в Министерстве финансов взяли на себя ответственность за внедрение налога на роскошь. В ведомстве отложили идею введения 20% налога на доходы физлиц и налогообложения таких предметов роскоши, как драгоценности, меха и дорогие часы. Взамен предложено расширить круг плательщиков за счет снижения порога облагаемой налогом площади недвижимости и объема двигателя автомобиля. Это позволит применять налог на роскошь в отношении представителей среднего класса, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1907135

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Газета «Сегодня» в публикации «Подработка на выборах мэра в Киеве: кричать на митинге - 100 гривен, сидеть в палатке - 180 грн, писать речи - 24 000» пишет: голосование в столице назначат или на июль, или на август, а в штабах – мобилизация…

http://www.segodnya.ua/news/14355423.html

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Также «Сегодня» в публикации «Новый суд над Тимошенко начнется через две недели» пишет: по словам адвоката экс-премьера, предварительное слушание по делу ЕЭСУ назначено на 10.00 19 апреля…

http://www.segodnya.ua/news/14355444.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Борьба Молдовы за дешевую электроэнергию угрожает энергоснабжению Одесской области?» пишет: Молдова с 1 апреля отказалась покупать подорожавшую на 20% украинскую электроэнергию и при отсутствии контрактов начала несанкционированный отбор электричества...

http://economics.unian.net/rus/detail/123977

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Рубль взялся укрепляться быстрыми темпами» пишет: I квартал выдался весьма удачным для курса рубля – он показал рекордное укрепление за все время существования бивалютной корзины. Другим развивающимся валютам составить ему конкуренцию не удалось…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1594085/neulovimyj_rubl

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Также «Ведомости» в публикации «Экспорт нефти в Китай попал под угрозу срыва» пишут: после ряда крупных аварий на железной дороге РЖД обязала операторов вывести из эксплуатации около 20% цистерн для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Новые правила грозят сорвать поставки сырья на экспорт…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1594076/spor_dvuh_monopolij

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Издание «Известия» в публикации «Медведев отказался помиловать Ходорковского без его прошения» пишет: Президент РФ не согласился с доводами известных юристов, утверждающих, что ходатайство осужденного необязательно. Обосновывать свою позицию глава государства не стал - у него есть такое право…

http://izvestia.ru/news/520612

(УНИАН)