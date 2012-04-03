Социальные стандарты (с 1 апреля 2012 года)

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» з 1 квітня поточного року підвищуються соціальні стандарти.

Зокрема, з 1 квітня розмір прожиткового мінімуму у середньому на одну особу складає 1037 гривень.

Прожитковий мінімум для дітей до 6 років з 1 квітня поточного року становить 911 грн. проти 832 грн. на 1 квітня 2011 року; для дітей від 6 до 18 років - 1134 грн. проти 977 грн. у ІІ кварталі 2011 року; для працездатних осіб - 1094 грн. (ІІ квартал 2011 року – 960 грн.); для осіб, що втратили працездатність - 838 грн. (ІІ квартал 2011 року – 764 грн.).

Також зростає рівень забезпечення прожиткового мінімуму для малозабезпечених сімей.

З ІІ кварталу 2012 року збільшуються й розміри допомоги при народженні дитини, які протягом року будуть і надалі поступово зростати. Починаючи з 1 квітня розміри допомоги становлять:

- на першу дитину – 27330 грн. (24960 грн. у ІІ кварталі 2011 року);

- на другу дитину – 54660 грн.(49920 грн. у ІІ кварталі 2011 року);

- на третю і наступну дитину – 109320 грн. (99840 грн. у ІІ кварталі 2011 року).

Протягом року зростають допомоги для жінок по вагітності та пологах. Збільшуються соціальні допомоги на дітей одиноким матерям. З 1 квітня максимальний розмір допомоги на дітей становить:

- віком до 6 років – 455,5 грн.;

- від 6 до 18 років – 567 грн.;

- від 18 до 23 років, які навчаються - 547 грн.

Окрім того, у 2012 році зростає розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, так, починаючи з квітня 2012 року вона становить – 1822 грн. (до 6 років) та 2268 грн. (від 6 до 18 років).

У ІІ кварталі 2012 року збільшується допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, зокрема, з 1 квітня поточного року допомога інвалідам з дитинства разом з надбавкою на догляд складає:

І групи (підгрупи А) – 1466,5 грн.;

І групи (підгрупа В) – 1257 грн.;

ІІ та ІІІ груп – 838 грн.;

Для дітей-інвалідів з 1 квітня 2012 року допомога разом з надбавкою становить:

- віком до 6 років – 1042,1 грн., а для тих, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1335,4 грн.;

- віком від 6 до 18 років – 1153,6 грн., відповідно для постраждалих від Чорнобильської катастрофи –1446,9 грн.

Інформація прес-служби Мінфіну