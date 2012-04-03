Азаров рассказал, зачем едет в Азербайджан

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе визита в Баку (Азербайджан) 3-4 апреля намерен обсудить вопросы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Об этом он сообщил в интервью азербайджанскому информагентству Trend перед визитом.

По словам Н.Азарова, основные вопросы, которые будут обсуждаться во время визита, - это экономическое, военно-техническое сотрудничество, а также взаимодействие в топливно-энергетической сфере.

Украина, отметил Н.Азаров, заинтересована в строительстве нефтеперерабатывающего комплекса на побережье Черного моря для переработки азербайджанской нефти, в проведении НАК "Нафтогаз Украины" поисково-разведывательных работ на перспективных азербайджанских участках.

Перспективным также, по его словам, является вхождение на азербайджанский рынок украинских строительных компаний, а также компаний сельскохозяйственной сферы.

Напомним, в 2011 году товарооборот между Украиной и Азербайджаном по сравнению с 2010 г. снизился с 1,6 млрд долл. до 1,4 млрд долл.