Россия передала Польше 6 томов материалов о жертвах смоленской аварии

Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы Польши очередные шесть томов с материалами расследования авиакатастрофы польского президентского лайнера под Смоленском.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщила сегодня официальный представитель надзорного ведомства Марина Гриднева.

Документы переданы в рамках оказания правовой помощи компетентным органам Республики Польша в проводимом ими расследовании уголовных дел.

"Переданные материалы включают в себя копии протоколов опознаний погибших польских граждан, копии протоколов допросов родственников и знакомых погибших, копии актов передачи представителям Польши останков погибших, а также копии расписок о получении вещей, предметов, документов, ценностей, принадлежавших погибшим лицам", - сообщила М.Гриднева.

Всего за период расследования польской стороне переданы 52 тома исполненных материалов по делам, связанным с авиакатастрофой.

Межгосударственный авиационный комитет 12 января 2011 года обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Справка УНИАН. Самолет польского Президента Леха Качиньского Ту-154 разбился недалеко от Смоленска утром 10 апреля 2010 года. Во время посадки самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа - все погибли.

Специальная польская правительственная комиссия, изучавшая технические причины падения самолета, летом прошлого года назвала главной причиной трагедии "ошибки пилотов", отметив, что влияние на нее имели также действия российских диспетчеров.