Очередной раунд переговоров по Приднестровью пройдет 17-18 апреля в Вене

Очередной раунд переговоров в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию планируется провести 17-18 апреля в Вене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

По его словам, 2 апреля в Киеве состоялись консультации на уровне руководства МИД Украины и специального представителя ирландского председательства в ОБСЕ по вопросам урегулирования приднестровского конфликта. Участники консультаций высоко оценили шаги Кишинева и Тирасполя в направлении укрепления доверия и решения конкретных социально-экономических проблем, в частности, проведение в последнее время ряда встреч руководителей Молдовы и Приднестровья.

А.Дикусаров также отметил, что в Украине приветствуют подписание документа о принципах взаимодействия сторон при осуществлении грузового железнодорожного движения через территорию Приднестровья, которые исключительно важны для укрепления доверия между сторонами и нормализации экономической ситуации у регионов.

Справка УНИАН. Официальные встречи по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" (Республика Молдова и Приднестровье), посредников (Украина, Россия, ОБСЕ) и наблюдателей (США и ЕС) были прерваны в конце февраля 2006 года. После этого проходили встречи в том же формате, но они были неофициальными. Решение о возобновлении деятельности постоянного совета по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" было принято 22 сентября 2011 года в Москве на очередной неофициальной встрече сторон.

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