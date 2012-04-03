Анонс на 4 апреля

* Круглый стол на тему: "Анализ выводов АУБ относительно политики НБУ в 2011 году". Планируется обсуждение деятельности НБУ в монетарной и регуляторной политике за 2011 г. и предоставления независимых экспертных выводов и предложений со стороны экспертной среды. Участники: Сергей Яременко, экс-заместитель председателя НБУ, Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины, проректор Европейского университета; Михаил Савлук, профессор Киевского национального экономического университета им. В.Гетьмана, Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-Евразийской банковской федерации; Борис Кушнирук, финансовый эксперт, Александр Шморгун, ст.научный сотрудник Института европейских исследований НАНУ.

* Круглый стол на тему: «Станет ли ЕВРО-2012 шансом для Украины?». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: Готова ли Украина к проведению Чемпионата? Соответствуют ли инфраструктура и сервис масштабам ЕВРО-2012? Каких туристов Украина рассчитывает привлечь, и кто приедет на самом деле? Окупятся ли затраты на Чемпионат? Почему основным инвестором ЕВРО-2012 выступило государство? Как к Чемпионату относятся жители украинских городов, в которых будут проводиться футбольные матчи? Улучшит ли ЕВРО-2012 образ Украины в глазах европейцев?. Участники: А.Голубченко, зам.главы КГГА; Е.Червоненко, помощник министра МЧС Украины; И.Уманский, экономист; Э.Найман, управляющий партнер ИК «Капитал Таймс»; А.Франков, главный редактор издания «Футбол»; И.Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций; П.Бабенко, координатор проектов ОО «Комитет общественного контроля «ЧЕ-12».

* Институт мировой политики проведет заседание Медиа-клуба с участием главы Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэля Пинту Тейшейры на тему: "Украина и ЕС: парафирование соглашения об ассоциации и его дальнейшая судьба". Глава Представительства ЕС в Украине подведет итоги своей работы в Украине и даст оценку последним событиям в отношениях между Киевом и Брюсселем.

* Председатель КОГА Анатолий Присяжнюк посетит строительство крупнейшей в мире кетринговой компании, которая производит бортовое питание. Строительство ООО «Киев-Кейтеринг» - на завершающем этапе строительства. Мощность цеха бортового питания в ГМА «Борисполь» составит 24 тыс. рационов питания в сутки, входит в 50 проектов главы Киевской облгосадминистрации, инициированных в начале 2012 года Анатолием Присяжнюком.

* Пресс-конференция на тему: «О реальных перспективах отечественной ГТС. Осталась ли возможность сохранить газотранспортную систему Украины в собственности государства? ». Участники: президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой, член-корр. Академии горных наук Украины Иван Дияк, экс-министр регионального развития и строительства Украины Василий Куйбида, эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук, эксперт по вопросам ТЭК Андрей Старостин, руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности Александр Данилюк, эксперт по экономическим вопросам Игорь Луценко, эксперт ИА ЛИГАБизнесИнформ Сергей Высоцкий и др. Организатор: Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности.

* Состоится публичная лекция бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана на тему будущих изменений в мировой экономике и их последствий для Европы и Украины.

* 18-30 - в УНИАН в Лаборатории "Сделай себя сам" состоится тренинг "Я управляю своим временем - я управляю своей жизнью" психолога Натальи Гладкой. Во время тренинга участники узнают, как правильно расставлять приоритеты, повысить собственную производительность, овладеют техникой планирования времени и научатся моделировать свою жизнь (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация по телефону: (067) 133-20-00, e-mail: sam@unian.net. Участие для журналистов - бесплатно (при публикации материала о событии).

* 4-7 апреля в Киеве состоится выставка "Мир Канцелярии' 2012". В работе примут участие почти 80 участников из России, Турции, Латвии, Индонезии и Украины.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63