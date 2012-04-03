ТОП-10 (3 апреля)

«Укроборонпром» готов передать Ираку вторую партию БТР-4 в составе 62 машин

Украина и ТС создали рабочую группу для устранения барьеров во взаимной торговле

Индекс инвестпривлекательности Украины падает третий квартал. Нет изменений к лучшему?

Проведение Евро-2012 поможет Украине улучшить платежный баланс– эксперт

Для борьбы с недобросовестными авиаперевозчиками разработают законодательные нормы

Кабмин разрабатывает законопроект о «плавающей» ставке акциза на нефтепродукты

Украина в І квартале увеличила добычу угля на 7,4%

ВР зарегистрировала законопроект о включении ГПЗКУ в перечень объектов, не подлежащих приватизации

Грищенко призвал Великобританию поддержать Украину на переговорах с МВФ о тарифах на газ

Украина и Россия урегулировали вопрос поставок сыра

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«Укроборонпром» готов передать Ираку вторую партию БТР-4 в составе 62 машин

Государственный концерн «Укроборонпром» готов передать Ираку вторую партию БТР-4 в составе 62 машин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».

«Контракт между Украиной и Ираком выполняется стабильно. На сегодня ГП «Завод Малышева» вместе с соисполнителями контракта завершают подготовку к сдаче иностранному заказчику второй партии бронетехники в количестве 62 БТР-4», - приводит пресс-служба концерна слова генерального директора ГК «Укроборонпром» Дмитрия Перегудова.

По его словам, после окончания испытаний техника уже в ближайшее время может быть отгружена стране-заказчику. Д. Перегудов также отметил, что ход выполнения иракского контракта удалось нормализовать благодаря инициативе Президента Виктора Януковича по реформированию системы украинского ОПК и созданию Концерна «Укроборонпром».

Подытоживая, гендиректор «Укроборонпрома» подчеркнул, что достигнутая предприятиями концерна интенсивность работ по изготовлению бронетехники в рамках иракского контракта соответствует показателям ведущих мировых производителей, что, по его мнению, позволяет говорить об успешном завершении Украиной иракского контракта.

Справка УНИАН. В конце 2009 года Украина и Ирак подписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на общую сумму 457,5 млн долл. Основной исполнитель контракта – Харьковское конструкторское бюро имени Морозова (ХКБМ), соисполнитель – Государственное предприятие «Завод имени Малышева» (г. Харьков).

Колесные БТР-4 разработаны конструкторами ХКБМ. Первая партия БТР-4 для Ирака изготовлена на производственной базе КБ имени Морозова и в количестве 26 единиц отправлена заказчику с территории завода имени Малышева 20 апреля 2011 года.

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Украина и ТС создали рабочую группу для устранения барьеров во взаимной торговле

Москва. Украина и Таможенный союз (ТС) России, Беларуси и Казахстана создали рабочую группу для устранения технических барьеров во взаимной торговле.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ по итогам консультационной встречи по вопросам устранения технических барьеров во взаимной торговле Таможенного союза и Украины, прошедшей в Киеве. В консультациях приняли участие представители РФ, Евразийской экономической комиссии и Украины.

«По итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу для проработки вопросов, связанных с устранением технических барьеров во взаимной торговле, определить условия, при которых станет возможным присоединение Украины к техническим регламентам ТС, а также совместно выработать алгоритм применения технического регулирования Таможенного союза в отношении взаимопоставляемой продукции», - говорится в сообщении.

В ходе переговоров была представлена информация о системе технического регулирования Таможенного союза (ТС).

Отмечается, что в качестве модели при формировании системы технического регулирования Таможенного союза была выбрана европейская модель. При этом технические регламенты Таможенного союза гармонизированы с европейскими директивами по безопасности продукции.

По информации министерства, Таможенный союз стремится достичь соотносимости с европейской системой технического регулирования, что соответствует и целям Украины. Поэтому применение системы технического регулирования Таможенного союза может позволить не только устранить технические барьеры во взаимной торговле с Украиной и государствами-членами ТС, но и существенно упростить гармонизацию с Европейским союзом.

Согласно сообщению, Также в ходе встречи обсуждались основные положения проекта «Соглашения об устранении технических барьеров в торговле». Отмечается, что с украинской стороны был проявлен повышенный интерес к возможности применения на первом этапе технических регламентов Таможенного союза на альтернативной основе.

Напомним, 29-30 марта в Киеве проходило заседание рабочей группы экспертов Украины и ТС, основным вопросом повестки дня которого было согласование техрегламентов.

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Индекс инвестпривлекательности Украины падает третий квартал. Нет изменений к лучшему?

Индекс инвестиционной привлекательности Украины, рассчитываемый Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) на основании опроса руководителей ряда компаний, по итогам первого квартала 2011 года снизился на 0,1 пункта - до 2,18 пункта по пятибалльной шкале, сообщили УНИАН в ЕБА.

Таким образом, индекс инвестиционной привлекательности Украины снижается уже третий квартал подряд.

По информации ЕБА, восприятие инвесторами рынка Украины продолжает оставаться негативным. Так, на вопрос, наблюдали ли респонденты какие-либо позитивные изменения в инвестклимате на протяжении последних трех месяцев, 77% опрошенных ответили, что никаких изменений к лучшему не произошло.

В то же время, инвесторы отметили ряд негативных тенденций, которые сегодня наблюдаются в экономике Украины. Так, в частности, 26% опрошенных считают, что политическая ситуация в стране является тем фактором, который делает Украину непривлекательной для инвесторов. "Резонансное заключение бывшего премьер-министра повлияло на отношение Украины-ЕС не лучшим образом, парафирование и подписание Соглашения о зоне свободной торговли и Соглашения об ассоциации значительно задержалось", - отмечается в сообщении ЕБА.

Респонденты также отметили проблемы, связанные с налоговой системой и новым Налоговым кодексом (25% опрошенных), усиление пресса со стороны государственных структур и зарегулированность рынка (18%). Среди других факторов, которые значительно ослабляют доверие инвесторов к Украине - коррупция (15%), несовершенная правовая среда (11%), непрозрачность судебной системы (5%), технические барьеры в процессе таможенного оформления и возмещения НДС - 13% и 7% опрошенных соответственно. 5% респондентов столкнулись с проблемами при получении банковских кредитов и ссуд.

В то же время, настроения и прогнозы респондентов относительно второй волны рецессии (58%) стали более оптимистичными по сравнению с предыдущим опросом (69%).

По словам президента ЕБА Томаша ФИАЛЫ, опрошенные представители компаний - членов ассоциации не смогли поставить позитивные оценки бизнес-климату в первом квартале 2012 г., несмотря на то, что на глобальном уровне в экономике наблюдается некоторое улучшение. "Ко всем существующим проблемам инвестклимата Украины добавилось ухудшение в некоторых макроэкономических аспектах - отношения с МВФ, торможение евроинтеграции и газовые отношения с Россией", - отметил Т.ФИАЛА.

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Проведение Евро-2012 поможет Украине улучшить платежный баланс– эксперт

Проведение Евро-2012 поможет Украине улучшить платежный баланс. Такое мнение в комментарии Институту Горшенина высказала экономист ИК «Тройка Диалог Украина» Ирина Пионтковская.

Эксперт напомнила, что по оценкам НБУ, объемы поступлений в казну от Евро-2012, составят приблизительно 1 млрд. долларов в чистом виде. По ее словам, эти деньги поступят в достаточно короткий промежуток времени, и это должно позитивно повлиять на состояние наших золотовалютных резервов, в первую очередь. «Потому что эти средства будут обмениваться на гривны, что будет увеличивать спрос на нее и уменьшать спрос на доллар», - отметила эксперт.

«В мае-июне правительство Украины должно погасить либо рефинансировать кредит ВТБ, погасить евробонды и еще – вернуть часть долга МВФ. То есть – на май-июнь у нас приходится достаточно много платежей по внешнему долгу. И дополнительные валютные поступления, определенным образом, помогут нам улучшить платёжный баланс и пройти период пиковых долговых выплат», - считает она.

Напомним, что 4 апреля в Институте Горшенина пройдет круглый стол на тему: «Станет ли Евро-2012 шансом для Украины?».

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Для борьбы с недобросовестными авиаперевозчиками разработают законодательные нормы

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) разработает изменения в законодательство Украины о воздушном транспорте, которые будут учитывать инициативы Европарламента в части борьбы с недобросовестными авиаперевозчиками.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, соответствующее поручение Госавиаслужбе дал вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников.

Напомним, недавно СМИ сообщили об утверждении Европарламентом резолюции, основные положения которой направлены на расширение прав пассажиров авиакомпаний, выполняющих рейсы в/из стран Евросоюза.

Документом, в частности, предусмотрено внедрение Евросоюзом единых правил перевозки ручной клади, которым авиакомпаниям будет запрещено взимать скрытые комиссионные сборы за перевозку багажа.

ЕС также предлагает разработать для пассажиров авиатранспорта единую форму жалоб на всех европейских языках и дополнить перечень случаев, в которых пассажир сможет получить компенсации.

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Кабмин разрабатывает законопроект о «плавающей» ставке акциза на нефтепродукты

Кабинет министров Украины разрабатывает законопроект о «плавающей» ставке акциза на нефтепродукты.

Об этом пишет премьер-министр Николай Азаров в своем официальном Интернет-блоге.

При этом, он отмечает, что величина акциза будет зависеть от котировок нефти на мировых биржах.

«Стоимость нефти идет вниз – акциз повышается. Пошла стоимость нефти вверх – акциз понижается. Таким образом, мы будем гибко стабилизировать ценовую ситуацию на рынке нефтепродуктов», – отметил премьер.

Также Н.Азаров отмечает, что правительство сейчас обсуждает вопрос о безналоговом ввозе 1 млн тонн нефти для переработки на отечественных НПЗ.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности рассматривало два варианта стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов – путем снижения акцизных сборов и предоставления льгот по НДС на 1 млн тонн нефти «Нафтогазу Украины». На своем заседании 21 марта правительство отклонило инициативу касательно снижения акцизов, поручив профильному министерству искать другие варианты урегулирования ситуации. Между тем, эксперты считают, что регулирование налоговой нагрузки является единственной возможностью для государства оперативно влиять на «топливные» цены, а потери бюджета можно компенсировать, в частности, повышением ренты на добычу нефти, которая была снижена на 2012 год на 22-30%.

Как сообщалось, цены на АЗС растут со второй половины февраля. Основной причиной повышения является общемировая тенденция повышения цен на нефть в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. С начала года стоимость нефти Brent на европейском спотовом рынке выросла практически на 20%, а оптовая стоимость бензина и ДТ в Украине – более чем на 12% и 7% соответственно.

Кроме того, в январе 2012 г. вступили в силу новые ставки акцизных сборов на бензины и дизтопливо, которые были проиндексированы на 8,9%. Таким образом, акциз на бензин повысился с 182 евро/тонна до 198 евро/тонна, что эквивалентно 18 коп/л.

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Украина в І квартале увеличила добычу угля на 7,4%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-марте, по оперативным данным Министерства энергетики и угольной промышленности, увеличили добычу рядового угля на 7,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 21,597 млн тонн.

Как сообщили УНИАН в министерстве, в марте добыча угля в Украине выросла на 4,6%, по сравнению с мартом 2011 года, до 7,35 млн тонн.

По данным министерства, угледобывающие предприятия Минэнергоугля в январе-марте увеличили добычу рядового угля на 2,6%, по сравнению с аналогичным показателем 2011 года, до 6,101 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля на 8,9%, или 6,693 млн тонн, по сравнению с 2010 годом – до 81,859 млн тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 18 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт.

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ВР зарегистрировала законопроект о включении ГПЗКУ в перечень объектов, не подлежащих приватизации

В Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный проект закона о включении ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ПАО «ГПЗКУ») в список компаний, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы.

Об этом сообщает парламентский сайт.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, данный проект закона создает дополнительные правовые основания для недопущения принятия решений относительно реорганизации и реструктуризации предприятия без согласования с Кабинетом министров Украины.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало ГПЗКУ в августе 2010 года. ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов.

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Грищенко призвал Великобританию поддержать Украину на переговорах с МВФ о тарифах на газ

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко призвал Великобританию поддержать Украину на переговорах с Международным валютным фондом.

Об этом К.Грищенко написал на своей странице в социальной сети Твиттер после встречи со своим британским коллегой Вильямом Хейгом.

«Я призвал его поддержать Украину в переговорах с МВФ относительно недопустимости резкого повышения тарифов на газ для населения», - написал К.Грищенко.

Министр отметил, что обсудил с В.Хейгом «пакет вопросов от ЕС и Совета Европы, где Британия председательствует после нас, до двусторонки».

По словам К.Грищенко, В.Хейг заверил его, что Великобритания - естественный союзник Украины на пути к полному членству в ЕС.

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Украина и Россия урегулировали вопрос поставок сыра

Украина и Россия урегулировали вопрос поставок украинского сыра в РФ и страны Таможенного союза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге журналистам министр экономического развития и торговли Петр Порошенко, комментируя результаты переговоров с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.

«Мы договорились о том, что отношения в сфере национального контроля со стороны Украины будут урегулированы и ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны Российской Федерации будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки», - сказал П.Порошенко.

Он добавил, что в ближайшее время Роспотребнадзор организует проверки еще двух других сыродельных заводов на предмет экспорта их продукции на территории РФ.

«В очень короткое время, в ближайшее время будут организованы проверки на двух других заводах», - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что речь идет не о вопросе безопасности украинской продукции, а в вопросе соответствия государственных стандартов на производство сыров Украины и России.

Как сообщал УНИАН, в период с 27 по 28 марта 2012 года комиссией Роспотребнадзора было проведено инспектирование ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.) на предмет экспорта сыров в Российскую Федерацию.

По информации ведомства, в ходе проверки на соответствие требованиям ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» от 12.06.08 №88-ФЗ отмечен ряд существенных недостатков. По мнению российских специалистов, технологические параметры по производству сыра не соответствуют требованиям российского законодательства. С результатами выявленных нарушений были ознакомлены руководители ООО «Гадячсыр», которым предложено разработать план мероприятий по устранению отмеченных недостатков и представить в Роспотребнадзор, говорится в сообщении.

В то же время, как отметил по этому поводу глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван Бисюк, проверка показала, что специалисты Роспотребнадзора в результате инспектирования ООО «Гадячсыр» не обнаружили следов использования украинскими сыроварами растительных жиров.

И.Бисюк отметил, что основные замечания Роспотребнадзора касаются разногласий в технологии приготовления сыра, что «не касается качества, а касается нестыковок в законодательстве». «Мы согласны с тем, что у нас есть разногласия в технологии производства и тем предприятиям, которые хотят экспортировать свою продукцию на территорию РФ, необходимо гармонизировать наши требования к производству сыров с российским законодательством», - сообщил он.

Напомним, 8 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

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