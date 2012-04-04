Японию накрыл ураган: погибли 4 человека, несколько сотен получили ранения

Четыре человека погибли, 440 получили ранения различной тяжести в результате сильного урагана, обрушившегося накануне на Японию.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию NHK.

Причиной гибели и ранений людей стали упавшие деревья и вывески.

Максимальная скорость ветра была зафиксирована в префектуре Ниигата - 43,5 метра.

Ветер повалил опоры ЛЭП. В результате на северо-востоке страны без света осталось 190 тысяч семей.

Высота волны на побережье Японского моря превышает шесть метров.

Метеорологическое управление Японии не снимает предупреждение об опасности. Метеорологи считают, что сила ветра в эти два дня сравнима с тайфуном.

На Хоккайдо возникли перебои в работе транспорта. Отменены 80 поездов и 73 авиарейса.

Причиной сильного ветра на всей территории Японии стала область низкого давления, во вторник и среду продвигающаяся с юга на север.