Японию накрыл ураган: погибли 4 человека, несколько сотен получили ранения
Четыре человека погибли, 440 получили ранения различной тяжести в результате сильного урагана, обрушившегося накануне на Японию.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию NHK.
Причиной гибели и ранений людей стали упавшие деревья и вывески.
Максимальная скорость ветра была зафиксирована в префектуре Ниигата - 43,5 метра.
Ветер повалил опоры ЛЭП. В результате на северо-востоке страны без света осталось 190 тысяч семей.
Высота волны на побережье Японского моря превышает шесть метров.
Метеорологическое управление Японии не снимает предупреждение об опасности. Метеорологи считают, что сила ветра в эти два дня сравнима с тайфуном.
На Хоккайдо возникли перебои в работе транспорта. Отменены 80 поездов и 73 авиарейса.
Причиной сильного ветра на всей территории Японии стала область низкого давления, во вторник и среду продвигающаяся с юга на север.