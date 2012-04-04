ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Роспотребнадзор договорился с Украиной проверять сыр в украинской лаборатории» пишет: глава Роспотребнадзора и министр экономики Украины договорились, что украинские сыры будут проверять в лаборатории в Украине. Геннадий Онищенко не смог сказать, когда украинский сыр пустят в Россию…

http://delo.ua/ukraine/rospotrebnadzor-dogovorilsja-s-ukrainoj-proverjat-syr-v-ukrainsko-175822/

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Также «Дело» в публикации «Азаров объяснил, почему в Украине дорожает бензин» пишет: премьер-министр связывает рост цен на бензин в Украине с ростом цен на нефть в мире…

http://delo.ua/ukraine/azarov-objasnil-pochemu-v-ukraine-dorozhaet-benzin-175823/

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«Дело» в публикации «Работа коллекторов будет запрещена около полугода — мнение» пишет: деятельность коллекторских компаний планируют запретить до принятия закона, регулирующего их действия. По прогнозу автора соответствующего законопроекта народного депутата Юрия Полунеева, этот период займет около 5 месяцев…

http://delo.ua/finance/rabota-kollektorov-budet-zapreschena-okolo-polugoda-mnenie-175819/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Пошли на принцип», в котором пишет: Россия оказалась первым и единственным государством, завершившим ратификацию договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ. Изданию стала известна причина, по которой остальные страны не начинают этот процесс. В 2011 году главы правительств подписали документ, отличающийся от парафированного ранее, при этом источники подтверждают, что украинский премьер Николай Азаров вышел за рамки директив Президента. Киев отказывается ратифицировать документ в нынешней редакции, однако представители власти все еще надеются убедить Россию исправить спорные позиции договора…

http://www.kommersant.ua/doc/1907775

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина летит по следам Европы», в котором пишет: Украина обещает последовать примеру Евросоюза и расширить права авиапассажиров. Вице-премьер Борис Колесников поручил Госавиаслужбе разработать изменения в Воздушный кодекс с учетом новых норм резолюции Европарламента о правах пассажиров. Украинское законодательство в сфере авиаперевозок и сейчас достаточно гармонизировано с европейским, говорят юристы. Но на практике авиакомпании не всегда применяют существующие правила…

http://www.kommersant.ua/doc/1907851

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Издание «Экономические известия» в публикации «Новострои подорожают из-за монополий» пишет: принятие законопроекта, меняющего схему сотрудничества застройщиков и естественных монополий, может привести к росту стоимости жилья и протестам строителей…

http://state.eizvestia.com/full/novostroi-podorozhayut-iz-za-monopolij

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Валюте приказали падать», в котором пишут: увеличение сбора в Фонд гарантирования вкладов с валютных депозитов банков до 0,8% от их объема заставит банки снижать ставки по таким вкладам. По мнению экспертов, темпы снижения ставок уже сейчас могут составить до 1% годовых в месяц, так как банкиры будут заинтересованы в снижении объема валютных депозитов…

http://finance.eizvestia.com/full/valyute-prikazali-padat

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Газета «Сегодня» в публикации «Предпринимателей заставят больше платить за землю» пишет: по мнению правительства, налог сейчас слишком низкий…

http://www.segodnya.ua/news/14356302.html

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Также «Сегодня» в публикации «У Ющенко в Киеве отбирают землю» пишет: у депутатов Киеврады и родственников экс-президента забирают лакомые участки на Андреевском спуске…

http://www.segodnya.ua/news/14356215.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Трудовой кодекс – мощный «крен» в сторону работодателя» пишет: анализ проекта Трудового кодекса, который власть хочет внедрить в этом году, позволяет констатировать - документ значительно ограничивает права работников и профсоюзов...

http://economics.unian.net/rus/detail/124091

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Поручение Медведева об ускорении приватизации почти забыто» пишет: премьер-министр РФ Владимир Путин не выполнит поручения президента Дмитрия Медведева об ускорении приватизации. Заниматься этим придется самому Медведеву, но уже в должности председателя правительства…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1599792/putin_ne_prodast

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Также «Ведомости» в публикации «Банкам не удается наращивать кредитование» пишут: российские компании все менее охотно берут кредиты на развитие, обнаружил ЦБ. Эксперты считают, что бизнес боится кризиса…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1599788/dengi_vzyali_pauzu

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Издание «Известия» в публикации «ATR-72 упал из-за льда на элеронах» пишет: стали известны причины авиакатастрофы под Тюменью, в которой погибли 32 человека…

http://izvestia.ru/news/520769

(УНИАН)