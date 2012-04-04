Сайт информагентства УНИАН (UNIAN.net) изменил адреса своих "языковых" версий

Сайт информационного агентства УНИАН (UNIAN.net) изменил адреса своих "языковых" версий. С 4 апреля 2012 г., по привычной ссылке www.unian.net находится русскоязычная версия нашего сайта,. Читать новости УНИАН на украинском теперь можно по новому адресу - www.unian.ua. Англоязычная страница УНИАН теперь находится по адресу www.unian.info

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