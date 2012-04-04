Сайт информагентства УНИАН (UNIAN.net) изменил адреса своих "языковых" версий
10:22, 04 апреля 2012Разное
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Сайт информационного агентства УНИАН (UNIAN.net) изменил адреса своих "языковых" версий.
С 4 апреля 2012 г., по привычной ссылке www.unian.net находится русскоязычная версия нашего сайта,.
Читать новости УНИАН на украинском теперь можно по новому адресу - www.unian.ua.
Англоязычная страница УНИАН теперь находится по адресу www.unian.info
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