Сайт информагентства УНИАН (UNIAN.net) изменил адреса своих "языковых" версий

10:22, 04 апреля 2012
Разное
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Сайт информационного агентства УНИАН (UNIAN.net) изменил адреса своих "языковых" версий.

С 4 апреля 2012 г., по привычной ссылке www.unian.net находится русскоязычная версия нашего сайта,.

Читать новости УНИАН на украинском теперь можно по новому адресу - www.unian.ua.

Англоязычная страница УНИАН теперь находится по адресу www.unian.info

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