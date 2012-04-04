Президент Армении: Таможенный союз не имеет для нас смысла

Таможенный союз не имеет смысла для Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Тигран Саркисян в интервью российскому «Коммерсанту» в ответ на вопрос, готова ли Армения стать полноправным членом ЕврАзЭс, присоединиться к Таможенному союзу или даже войти в единое экономическое пространство.

После переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым премьер Армении Т.Саркисян сказал, что Армения не стремится в Таможенный союз РФ, Казахстана и Беларуси, но готова обсуждать вопрос о строительстве на своей территории российской радиолокационной станции в качестве альтернативы Габалинской РЛС.

По словам Т.Саркисяна, «мы для себя барьеров с точки зрения интеграционных процессов и в рамках ЕврАзЭС, и в рамках СНГ не видим. Мы жизненно заинтересованы в том, чтобы эти процессы углублялись и усиливались. Но в мировой практике нет такого примера, чтобы страна, не имея границы, становилась членом Таможенного союза. Это было бы бессмысленным. Смысл Таможенного союза в том, что обмен товарами осуществляется без таможенного досмотра. В нашем случае это невозможно, потому что мы должны проходить через территорию соседнего государства и дважды проходить растаможку. Это делает бессмысленной всю процедуру облегчения растаможки для хозяйствующих субъектов. Взамен мы получили бы только проблемы, связанные с повышением таможенных пошлин и налогов. Российские коллеги с пониманием относятся к такой ситуации. Мы ищем формы сотрудничества без Таможенного союза. По-видимому, стоит подумать о какой-то новой платформе или особом статусе для Армении».

По мнению Президента Армении, «если каноны Таможенного союза обязательны для его участников, то для стран-партнеров должны быть отдельно прописаны особые каноны поведения. Это, видимо, должно быть нечто новое. Таможенный союз не предоставляет нам таких инструментов, которые были бы выгодными для хозяйствующих субъектов. А тогда он становится бессмысленным».

Комментируя то, что на днях было объявлено о начале переговоров по созданию зоны свободной торговли между Арменией и Евросоюзом, и в ответ на вопрос «Как это скажется на участии Армении в создании зоны свободной торговли в рамках СНГ?», Т.Саркисян сказал: «Для нас очень важным является освоение новых экономических территорий. Наши геополитические условия таковы, что мы должны расширять наше экономическое пространство. Это одно из условий дееспособности нашей экономики. Мы заинтересованы в сотрудничестве в рамках СНГ, но хотим, чтобы и европейский рынок был открытым для нас. Для этого мы должны внедрять определенные стандарты, соответствующие европейским требованиям. Это прежде всего стандарты, связанные с безопасностью пищевых продуктов. На то, чтобы эти стандарты были проработаны, внедрены и реализовывались, уйдет около трех лет. И тогда для нас откроется новый большой рынок».

При этом Президент Армении не согласился с мнением, что программа ЕС "Восточное партнерство", членом которой является и Армения, направлена на ослабление влияния РФ на постсоветском пространстве: «Я не согласен с тем, что программа направлена на ослабление позиций РФ. Мы сотрудничаем и с НАТО, и с ЕС. Эти процессы не направлены против третьей стороны. Точно так же, как наши стратегические отношения с РФ не направлены против ЕС. Обо всех наших программах сотрудничества — будь то с ЕС, НАТО, США, Ираном, Китаем или Грузией — наш стратегический партнер Россия в курсе. Она с пониманием относится к этому. У нас нет большого выбора для развития партнерских отношений, учитывая нашу геополитическую ситуацию и проблемы с соседями».

В ответ на вопрос «Если Россия и Азербайджан не договорятся об условиях аренды Габалинской РЛС, даст ли Армения добро на строительство подобной станции на своей территории?» Т.Саркисян сказал: «Почему нет?.. Если наша территория представляет такой интерес, мы готовы обсуждать этот вопрос».

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