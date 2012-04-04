Определены координаты первого пограничного столба между Украиной и Россией

Совместная украинско-российская демаркационная комиссия определила координаты первого пограничного столба между Украиной и Россией, который будет установлен на территории Синьковского сельсовета Черниговской области, где сходятся линии украинской, российской и белорусской границ.

Об этом сообщает Государственное агентство земельных ресурсов Украины.

По информации агентства, это место было четко определено во время выездного заседания рабочей группы по демаркации государственной границы между Украиной и Российской Федерацией. В заседании приняли участие заместитель председателя Госземагентства Украины Николай Калюжный и начальник Главного управления Госкомзема в Черниговской области Вячеслав Швед.

На сегодняшний день за счет средств Государственного бюджета заключены договоры с Черниговским институтом землеустройства на выполнение работ по демаркации государственной границы между Украиной и Российской Федерацией. В прошлом году на эти работы были выделены 470 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года делегации Украины и России утвердили план работ по демаркации границы на 2012 год. В МИД РФ рассчитывают, что практическая демаркационная работа на местности на украинско-российской границе начнется весной-летом 2012 года.