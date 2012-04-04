ЕС не видит готовности Украины ускорить завершение работы по ассоциации - Тейшейра

Европейский Союз теперь не видит готовности Украины решать те проблемные вопросы, которые препятствуют ускорению завершению работы по ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания медиа-клуба заявил посол, председатель Представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

«ЕС не видит, чтобы те вопросы, которые вызывают обеспокоенность, каким-то образом принимались во внимание или решались», - сказал он.

Ж.Тейшейра приветствовал завершение технического процесса по парафированию Соглашения об ассоциации. «Это стало результатом длительного процесса. Это является позитивным результатом… Однако, к сожалению, еще не время откупоривать шампанское», - сказал он. По словам Ж.Тейшейры, события последних двух лет создают сложности для перехода к следующим этапам по этому соглашению. В частности, речь идет об ухудшении отношения в Украине к европейским ценностям. «Я знаю, что некоторым людям не нравится, когда я говорю о внутренней ситуации в Украине. Но когда речь идет о евроинтеграции, то это касается и внутренней ситуации в той стране, которая проводит этот процесс», - сказал он.

Посол отметил, что обеспокоенность Европейского Союза вызывает выборочное применение правосудия в отношении бывших членов правительства – Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. «Эти дела считаются главным препятствованием на пути к процессу ассоциации Украины с Европейским Союзом и это наиболее видимые события, которые произошли на протяжении последнего времени», - добавил посол.

Глава Представительства ЕС в Украине также отметил, что обеспокоенность ЕС вызывает уменьшение в Украине плюрализма, способ изменения Конституции Украины, рост уровня коррупции, способы проведения местных выборов. «Все эти вопросы должны быть поставлены в глобальный контекст того, каким образом Европейский Союз видит сегодняшнюю ситуацию в Украине», - добавил он.

Посол отметил, что Украина имела очень много возможностей на высшем политическом уровне решить эти проблемы, однако теперь Европейский Союз не видит конкретных шагов по урегулированию этих вопросов.

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