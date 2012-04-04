Евро-2012 в Украине пройдет на достойном уровне, убежден Янукович

Президент Украины Виктор Янукович убежден, что Украина примет Чемпионат Европы по футболу на достойном уровне.

Об этом он сказал в ходе общения с французскими журналистами, которые приехали в Украину для ознакомления с нашей подготовкой к Евро-2012, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Организаторы Евро-2012, международные организации, УЕФА, все исполнители со стороны Украины сделали все для того, чтобы эти соревнования состоялись. У нас нет никаких сомнений, что так и будет», - отметил В.Янукович. Он назвал проведение Евро-2012 для Украины в то же время и большой честью, и серьезным экзаменом на нашу ответственность и надежность в качестве партнеров.

Президент также напомнил, что достойная подготовка к Чемпионату нуждается не только в финансовых вложениях, но и соблюдении определенных стандартов. «Украина к этому готова», - отметил он. В этом контексте Президент отметил, что стоимость всех работ по подготовке к Евро-2012 составляет около 35 млрд грн.

В.Янукович в то же время отметил, что вся построенная к Евро-2012 инфраструктура будет служить также будущим поколениям.

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