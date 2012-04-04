ТОП-10 (4 апреля)

Азаров в Баку заявил, что Украина заинтересована в проекте "Транскаспийский газопровод"

Экспорт электроэнергии в Словакию, Венгрию, Румынию и РП будет идти по оптовой цене

Украина и Россия определили координаты первого пограничного столба на границе

ЕС не видит готовности Украины ускорить завершение работы по ассоциации - Тейшейра

Частичное действие Соглашения об ассоциации с ЕС невозможно без его подписания - Тейшейра

Евро-2012 в Украине пройдет на достойном уровне, убежден Янукович

Украинская экономика избежит кризиса, но нужно восстановить сотрудничество с МВФ – Стросс-Кан

Украина по расчетам Shell сможет до 2030 года отказаться от импорта газа – Грищенко

Более тысячи украинцев подали заявки на легализацию в Польше

Cуд отменил решение о застройке Пейзажной аллеи

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Азаров в Баку заявил, что Украина заинтересована в проекте "Транскаспийский газопровод"

Баку. Украина заинтересована в реализации Транскаспийского газопровода, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Баку сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко.

Он также сообщил, что Н.Азаров отметил возможность участия Украины в данном проекте в случае достижения соответствующих договоренностей с другими участниками.

Справка УНИАН. Проект Транскаспийского газопровода предполагает прокладку газопровода по дну Каспийского моря из Туркменистана в Азербайджан, а в дальнейшем может быть подключен к другим газопроводам в регионе.

Против строительства Транскаспийского газопровода выступают Россия и Иран, ссылаясь на неурегулированность правового статуса Каспия и большой экологический риск.

В конце февраля 2012 года министр промышленности и энергетики Азербайджана Натик Алиев сообщил, что Азербайджан и Туркменистан готовят два соглашения по реализации проекта строительства Транскаспийского газопровода (ТКГ), которые могут быть подписаны с участием Еврокомиссии.

"Готовится трехсторонний политический документ о поддержке Южного газового коридора, который подпишут президенты Азербайджана, Туркменистана и глава Европейской комиссии Баррозу, а также межправительственное соглашение Азербайджана и Туркменистана о строительстве Транскаспийского газопровода, которое также может завизировать и подписать глава Еврокомиссии", - сказал Н.Алиев.

По его словам, эти документы могут быть готовы в текущем году.

Азербайджанский министр также добавил, что отсутствие правового статуса Каспия не помеха для проекта: "Этот проект будет реализован двумя государствами внутри своих национальных секторов на Каспии", - сказал Н.Алиев.

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Экспорт электроэнергии в Словакию, Венгрию, Румынию и РП будет идти по оптовой цене

Кабинет министров Украины своим распоряжением разрешил экспортировать электроэнергию в Словакию, Венгрию, Румынию и Польшу по оптовой рыночной цене (ОРЦ) без учета объемов дотаций для компенсации расходов, связанных с поставкой электроэнергии по регулируемому тарифу (так называемые «дотационные сертификаты»).

Соответствующее распоряжение Кабмина (№163-р от 28 марта т.г.) опубликовано сегодня в газете «Урядовый курьер».

Согласно документу, Кабмин также поручил государственному предприятию (ГП) «Энергорынок» (г. Киев) обеспечить заключение с поставщиками электроэнергии договоров купли-продажи на Оптовом рынке электроэнергии Украины для ее дальнейшего экспорта в эти страны.

Напомним, Украина с июня 2009 года разрешила осуществлять экспортные поставки собственной электроэнергии по ОРЦ, без учета дотационных сертификатов, в Беларусь, с августа – в Молдову.

В настоящее время Украина экспортирует электроэнергию в Венгрию, Словакию и Румынию.

Ранее электроэнергия для экспорта в данных направлениях приобреталась на внутреннем рынке по полной ОРЦ, учитывающей «дотационные сертификаты». Посредством них, оптовый рынок компенсирует энергоснабжающим компаниям убытки, возникающие при поставках электроэнергии льготным категориям потребителей внутри страны.

Дотационные сертификаты - вид компенсации поставщикам электрической энергии, которые работают по регулированному тарифу, убытков от поставки электроэнергии отдельным категориям потребителей, преимущественно населению. Каждый поставщик по регулируемому тарифу защищает в Национальной комиссии регулирования электроэнергетики объем дотационных сертификатов, исходя из структуры своих потребителей.

В 2011 году Украина увеличила экспорт электроэнергии в Венгрию, Словакию и Румынию в 2,6 раза - до 3,1 млрд кВт/ч по сравнению с 2010 годом. В январе-феврале 2012 года экспортные поставки в данных направлениях выросли на 59,2% - до 699,7 млн кВт/ч.

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Украина и Россия определили координаты первого пограничного столба на границе

Совместная украинско-российская демаркационная комиссия определила координаты первого пограничного столба между Украиной и Россией, который будет установлен на территории Синьковского сельсовета Черниговской области, где сходятся линии украинской, российской и белорусской границ.

Об этом сообщает Государственное агентство земельных ресурсов Украины.

По информации агентства, это место было четко определено во время выездного заседания рабочей группы по демаркации государственной границы между Украиной и Российской Федерацией. В заседании приняли участие заместитель председателя Госземагентства Украины Николай Калюжный и начальник Главного управления Госкомзема в Черниговской области Вячеслав Швед.

На сегодняшний день за счет средств Государственного бюджета заключены договоры с Черниговским институтом землеустройства на выполнение работ по демаркации государственной границы между Украиной и Российской Федерацией. В прошлом году на эти работы были выделены 470 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года делегации Украины и России утвердили план работ по демаркации границы на 2012 год. В МИД РФ рассчитывают, что практическая демаркационная работа на местности на украинско-российской границе начнется весной-летом 2012 года.

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ЕС не видит готовности Украины ускорить завершение работы по ассоциации - Тейшейра

Европейский Союз теперь не видит готовности Украины решать те проблемные вопросы, которые препятствуют ускорению завершению работы по ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания медиа-клуба заявил посол, председатель Представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

«ЕС не видит, чтобы те вопросы, которые вызывают обеспокоенность, каким-то образом принимались во внимание или решались», - сказал он.

Ж.Тейшейра приветствовал завершение технического процесса по парафированию Соглашения об ассоциации. «Это стало результатом длительного процесса. Это является позитивным результатом… Однако, к сожалению, еще не время откупоривать шампанское», - сказал он. По словам Ж.Тейшейры, события последних двух лет создают сложности для перехода к следующим этапам по этому соглашению. В частности, речь идет об ухудшении отношения в Украине к европейским ценностям. «Я знаю, что некоторым людям не нравится, когда я говорю о внутренней ситуации в Украине. Но когда речь идет о евроинтеграции, то это касается и внутренней ситуации в той стране, которая проводит этот процесс», - сказал он.

Посол отметил, что обеспокоенность Европейского Союза вызывает выборочное применение правосудия в отношении бывших членов правительства – Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. «Эти дела считаются главным препятствованием на пути к процессу ассоциации Украины с Европейским Союзом и это наиболее видимые события, которые произошли на протяжении последнего времени», - добавил посол.

Глава Представительства ЕС в Украине также отметил, что обеспокоенность ЕС вызывает уменьшение в Украине плюрализма, способ изменения Конституции Украины, рост уровня коррупции, способы проведения местных выборов. «Все эти вопросы должны быть поставлены в глобальный контекст того, каким образом Европейский Союз видит сегодняшнюю ситуацию в Украине», - добавил он.

Посол отметил, что Украина имела очень много возможностей на высшем политическом уровне решить эти проблемы, однако теперь Европейский Союз не видит конкретных шагов по урегулированию этих вопросов.

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Частичное действие Соглашения об ассоциации с ЕС невозможно без его подписания - Тейшейра

Вести речь о частичном вступлении в силу определенных частей Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом можно будет лишь после подписания этого соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании медиа-клуба заявил посол, руководитель Представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

По его словам, перед тем, как Соглашение об ассоциации будет ратифицировано, оно должно быть подписано. «Пока оно не подписано. И это касается временного вступления в силу определенных частей этого соглашения. Без подписания не может состояться ратификация», - добавил он. При этом Ж.Тейшейра заметил, что перед этим должно быть принято политическое решение странами Евросоюза и дано согласие на подписание этого документа. «И только после этого может речь идти о последующей ратификации, включая временное вступление в силу определенных частей этого соглашения, которые к тому же должны пройти оценку с правовой точки зрения, особенно с точки зрения Лиссабонского соглашения», - добавил Ж.Тейшейра.

Посол отметил, что техническая часть работы над Соглашением об ассоциации была практически завершена, однако остается еще дополнительная техническая работа по всеобъемлющей зоне свободной торговли. Ж.Тейшейра допустил, что эта работа может занять несколько месяцев.

В то же время он добавил, что все будет зависеть от решения, которое примут страны ЕС, и насколько оно будет единодушным. «Однако, если нынешняя ситуация в Украине будет сохраняться, то в странах Евросоюза и Европарламенте есть много лидеров, у которых уже сегодня возникает обеспокоенность относительно продолжения этого процесса», - сказал руководитель Представительства Евросоюза в Украине.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС 30 марта 2012 года парафировали Соглашение об ассоциации, заключительные положения которого удалось согласовать в конце прошлого года после почти 5 лет переговоров.

Соглашение об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли, может вступить в силу лишь после подписания и ратификации парламентами всех государств Евросоюза, Верховной Радой Украины и Европейским парламентом.

В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины считают, что часть Соглашения об ассоциации с ЕС может быть применена еще до ратификации всего документа.

Как сообщил на пресс-конференции 2 апреля заместитель министра иностранных дел Украины Павел Климкин, «действительно, после подписания соглашения мы можем временно применить это соглашение до момента ратификации, поскольку ратификация национальными парламентами является очень длительным процессом, который может продолжаться несколько лет».

Он отметил, что после подписания соглашения будет принято решение, какая именно часть соглашения будет временно применяться.

«Я могу представить себе, что это будет и зона свободной торговли, и, возможно, другая часть соглашения, поскольку очень многие обязательства, которые берет на себя как Украина, так и ЕС, должны быть осуществлены для того, чтобы соглашение успешно работало», - сказал П.Климкин. При этом он добавил, что необходимо создать предпосылки, которые заключаются в необходимости обеспечения эффективного процесса гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС, что являются условием свободного доступа Украины к рынку ЕС.

В то же время он отметил, что вопрос о возможности временного применения части соглашения необходимо адресовать ЕС.

П.Климкин напомнил, что до вступления в силу Лиссабонского договора ЕС имел возможность временно применять часть соглашения, которая касалась компетентности ЕС как сообщества, то есть часть относительно зоны свободной торговли.

«Теперь, после Лиссабонского договора, ЕС может принять такое решение, и принимает его Совет ЕС относительно временной имплементации других частей соглашения. Какое решение будет принято Советом ЕС – это вопрос к Европейскому Союзу», - сказал П.Климкин.

Он также отметил, что формально соглашение вступает в силу только после ратификации ее всеми национальными парламентами стран ЕС. По словам П.Климкина, практика свидетельствует о том, что вступление в силу соглашения может длиться несколько лет.

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Евро-2012 в Украине пройдет на достойном уровне, убежден Янукович

Президент Украины Виктор Янукович убежден, что Украина примет Чемпионат Европы по футболу на достойном уровне.

Об этом он сказал в ходе общения с французскими журналистами, которые приехали в Украину для ознакомления с нашей подготовкой к Евро-2012, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Организаторы Евро-2012, международные организации, УЕФА, все исполнители со стороны Украины сделали все для того, чтобы эти соревнования состоялись. У нас нет никаких сомнений, что так и будет», - отметил В.Янукович. Он назвал проведение Евро-2012 для Украины в то же время и большой честью, и серьезным экзаменом на нашу ответственность и надежность в качестве партнеров.

Президент также напомнил, что достойная подготовка к Чемпионату нуждается не только в финансовых вложениях, но и соблюдении определенных стандартов. «Украина к этому готова», - отметил он. В этом контексте Президент отметил, что стоимость всех работ по подготовке к Евро-2012 составляет около 35 млрд грн.

В.Янукович в то же время отметил, что вся построенная к Евро-2012 инфраструктура будет служить также будущим поколениям.

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Украинская экономика избежит кризиса, но нужно восстановить сотрудничество с МВФ – Стросс-Кан

Украинской экономике удастся избежать кризисных явлений в ближайшее время, однако Украине необходимо восстановить сотрудничество с МВФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Киеве на встрече со студентами, организованной Фондом Виктора Пинчука, бывший глава МВФ Доминик Стросс-Кан.

«В ближайшие месяцы не существует угрозы (для украинской экономики – УНИАН), однако необходимо возвратиться на путь, который вы выбрали ранее», - отметил он.

По его словам, Украиной было очень много сделано на пути своего сотрудничества с МВФ, однако, «иногда движение осуществляется в противоположном направлении».

Д.Стросс-Кан выразил понимание того, что сегодня украинскому правительству в преддверии выборов необходимо решать ряд социальных проблем, в том числе цен на энергоносители, однако, по его словам, сотрудничество с МВФ должно оставаться приоритетным для Украины.

Д.Стросс-Кан также призвал к проведению в Украине экономических реформ.

«Период выборов - не лучший период для проведения реформ, но это необходимо сделать в любом случае», - отметил он. Экс-глава МВФ также отметил, что украинцы должны восстановить доверие к своей стране.

Д.Стросс-Кан также отметил, что одним из значимых плюсов Украины является ее географическое расположение, в частности, по ее территории проходит ряд путей по транспортировке энергоносителей.

Д.Стросс-Кан также отметил, что Украина в своем развитии должна ориентироваться на страны Евросоюза, стараться работать в соответствии с общепринятыми в мире правилами, «становиться на определенные рельсы».

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Украина по расчетам Shell сможет до 2030 года отказаться от импорта газа – Грищенко

По расчетам компании Shell, Украина до 2030 года сможет полностью отказаться от импорта природного газа.

Об этом министр иностранных дел Украины Константин Грищенко написал на своей странице в социальной сети Твиттер.

«Имел встречу в Shell. Этот энергогигант уже в этом году планирует начать экспериментальное бурение на месторождении нетрадиционного газа в Харьковской области... По расчетам Shell, до 2030 года Украина может полностью отказаться от импорта газа», - написал К.Грищенко.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2011 году увеличила объем импорта природного газа на 49,5%, по сравнению с 2010 годом, до 14,5 млрд долл.

НАК «Нафтогаз Украины» в 2012 г. планирует сократить объемы закупки российского газа с предусмотренных контрактом 52 млрд кубометров до 27 млрд кубометров.

Компания Shell в 2012 году планирует приступить к бурению скважины «Беляевская-400» на Павловско-Светловском лицензионном участке недр в Харьковской области.

Справка УНИАН. Компания Shell – один из мировых лидеров в энергетической и нефтехимической области. Сегодня компания работает в более чем 90 странах мира, общее количество сотрудников превышает 100 тыс. человек.

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Более тысячи украинцев подали заявки на легализацию в Польше

Граждане Украины за первые три месяца акции по легализации статуса иностранцами-нелегалами – так называемой аболиции - подали около 1150 заявок на получение официального разрешения на пребывание в Польше.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского Министерства внутренних дел, украинцы заняли второе место по количеству поданных заявок после граждан Вьетнама - 1,5 тысячи таких просьб.

По данным польского МВД, заявки на легализацию также подали граждане Пакистана, Армении, Китая, Индии, Египта, России, Беларуси и Грузии - от 500 до 50 заявок.

Почти 80% всех заявок иностранцев-нелегалов зарегистрированы в столичном Мазовецком воеводстве.

По данным МВД, 1300 иностранцев уже получили 2-летнее разрешение на легальное пребывание в Польше.

Польская власть отказалась дать такое разрешение около 80 иностранцам, которые не выполнили базовых формальных условий, необходимых для его получения.

Пресс-служба отметила, что количество заявок на легализацию в рамках действующей "аболиционной акции", которая продлится до 2 июля 2012 года, превысило предыдущие, которые Польша проводила накануне вступления в Евросоюз в 2003 году и перед присоединением к Шенгенской зоне в 2007 году.

Как сообщал УНИАН, акцию за легализацию нелегальных мигрантов в Польше инициировали в 2010 году гражданки Украины, которые совместно с представителями польских общественных организаций написали соответствующее обращение к представителям польской власти.

В рамках предыдущих легализационных акций свой статус в Польше легализовали менее 4 тысяч человек, что эксперты объяснили очень жесткими условиями получения разрешения на легальное пребывание, предусмотренными тогдашними условиями.

МВД Польши оценивает количество нелегалов в около 50 тысяч, отмечая, что значительная часть из них не украинцы, а граждане других государств, которым сложнее получить польскую визу: в первую очередь, армяне и вьетнамцы.В 38-миллионной Польше на начало этого года право легального пребывания имели около 100 тысяч иностранцев, треть из которых - граждане Украины.

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Cуд отменил решение о застройке Пейзажной аллеи

Окружной административный суд Киева 4 апреля признал недействительным и отменил решение Киевсовета от 15 июля 2004 года о предоставлении Министерству иностранных дел Украины земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома на пересечении переулка Десятинного и Пейзажной аллеи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов на открытии заседания президиума Общественного совета Киева.

А.Попов подчеркнул, что это хороший пример, который является результатом эффективной работы общественности и городской власти по защите интересов киевлян.

«Я думаю, мы будем еще причастны к развитию этой территории как заповедной зоны. Завтра Киевсовет будет рассматривать проект решения, который мы подготовили, о предоставлении заповедного статуса указанной территории», - сказал А.Попов, обращаясь к членам президиума Общественного совета.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Высший административный суд Украины отменил решение Апелляционного админсуда о запрещении строительства на Пейзажной аллее.

Таким образом, на месте сквера и детской площадки на Пейзажной аллее было разрешено строительство многоэтажного дома по заказу МИД.

Территория Пейзажной аллеи входит в буферную зону объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – Софии Киевской.

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