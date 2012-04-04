Анонс на 5 апреля

* Презентация нового самолета Boeing 737-800 NG авиакомпании "АэроСвит" (первого в Украине воздушного судна, оборудованного принципиально новым салоном Boeing Sky Interior), а также презентация обновленной концепции рационов питания на рейсах "АэроСвит" и пресс-конференция авиакомпании.

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Состоится брифинг заместителя городского председателя - секретаря Киевсовета Галины Гереги.

* Состоится пленарное заседание IX сессии Киевсовета VI созыва.

* Состоится двухдневное заседание Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ. Участники: министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк, руководители профильных министерств стран-членов СНГ (РФ, Республика Беларусь, Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика Армения, Киргизская Республика, Республика Таджикистан). Будут обсуждены вопросы об итогах работы агропромышленных комплексов государств-участников СНГ в 2011 году, направления и перспективы обеспечения продовольственной безопасности страны, аспекты функционирования аграрных рынков стран, а также развитие отдельных отраслей. Во время заседания Совета разрешена только протокольная видео- и фото съемка (7 минут в начале заседания).

* Круглый стол на тему: "Защита интеллектуальной собственности и торговых марок в преддверии ЕВРО-2012. Опыт Украины и Польши". Организатор: ЮРЛИГА совместно с компанией «ЛІГА:ЗАКОН». Участники: Владимир Дмитришин, зам.главы Госслужбы интеллектуальной собственности Украины; советник ЮБ "Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры"; президент Ассоциации адвокатов Украины; советник ПГ "Павленко и Побережнюк"; генеральный директор ЧАО "НАШЕ РАДИО"; юрист Телеканала 1+1 и др.

* Международный Фонд Блейзера проведет Круглый стол: «Экономика Украины в преддверии парламентских выборов». К участию приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАН Украины; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Валерий Гладкий, ген. директор аналитического центра «Бюро экономических и социальных технологий» (БЭСТ); Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента».

* Состоится круглый стол на тему: «Начало строительного сезона: проблемы и перспективы отрасли». Организатор: портал 3Doma.ua. Участники: Александр Непомнящий, директор департамента госпрограмм и развития жилищного строительства Минрегионразвития, строительства и ЖКХ; Лев Парцхаладзе, глава совета директоров Конфедерации строителей Украины; Сергей Грабар, исполнительный директор Конфедерации строителей Украины; Иван Салий, глава наблюдательного совета Ассоциации производителей строительных материалов; Петр Лопатьев, исполнительный директор ассоциации «Укрцемент»; Виталий Грусевич, директор проектов девелоперской компании "НЕСТ" и другие.

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