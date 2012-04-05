ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Каких запретов ждать Украине после визита главы Роспотребнадзора» пишет: состоявшийся визит в Киев руководителя Роспотребнадзора, главного санврача России Геннадия Онищенко завершился скандалом. Украинская сторона ожидала, что гость признает ошибку, но этого не произошло. В Киеве говорят, что теперь на очереди пиво…

http://delo.ua/world/kakih-zapretov-zhdat-ukraine-posle-vizita-glavy-rospotrebnadzora-175901/

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Также «Дело» в публикации «Генпрокуратура расследует махинации с зерном на 1,5 млрд гривен» пишет: Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения убытка государству должностными лицами Министерства аграрной политики, Аграрного фонда и одного из контрагентов последнего, с которым в марте 2011 года был заключен договор на закупку зерна на сумму 1,5 млрд гривен…

http://delo.ua/ukraine/genprokuratura-rassleduet-mahinacii-s-zernom-na-15-mlrd-griven-175897/

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«Дело» в публикации «Турчинов может повторить судьбу Луценко: против него открыли «квартирное» дело» пишет: ветераны спецназа пожаловались правоохранителям на Александра Турчинова. Якобы он, когда был главой СБУ, выделял квартиры угодным ему журналистам. Юрия Луценко осудили за выделение без очереди квартиры своему водителю…

http://delo.ua/ukraine/turchinov-mozhet-povtorit-sudbu-lucenko-protiv-nego-otkryli-kv-175892/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газ дальнего плавания», в котором пишет: Украина готова участвовать в строительстве Транскаспийского газопровода, вложив до 790 млн евро в проект при условии включения в него ответвления до СПГ-терминала в грузинском порту Кулеви, оттуда газ можно будет поставлять в Украину по морю. С учетом строительства принимающего терминала в украинском порту стоимость проекта составит свыше 1,6 млрд евро — такие средства можно будет привлечь, только если удастся договориться о закупках необходимого объема газа в Туркмении, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1908409

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Страна ищет трудовые резервы», в котором пишет: государство планирует стимулировать рост занятости. Рабочие места будут обещаны лишь нескольким категориям граждан, в частности, инвалидам, молодежи и женщинам, самостоятельно воспитывающим детей до 14 лет. Трудоустроившие их работодатели получат льготу по единому социальному взносу. Других стимулов для предприятий создавать новые рабочие места пока нет. Основными пострадавшими от новой реформы могут стать потенциальные безработные - им стоит готовиться к снижению суммы начисляемой помощи по безработице…

http://www.kommersant.ua/doc/1908651

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Издание «Экономические известия» в публикации «Бизнес отчислил в бюджет все» пишет: по данным Государственной казначейской службы, доходы госбюджета за январь-март превысили прошлогодний показатель на 16,2%, увеличившись с 66,426 млрд. грн. до 77,182 млрд. грн. Такая динамика, правда, свидетельствует вовсе не об экономическом росте страны, а лишь о бдительности фискальных органов…

http://state.eizvestia.com/full/biznes-otchislil-v-byudzhet-vse

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Трейдеры замедлили ход», в котором пишут: приток новых клиентов на украинский рынок интернет-трейдинга замедляется. Биржевой торговлей сейчас занимается практически то же количество частных лиц, которые торговали и в конце прошлого года. В брокерских компаниях полагают, что для физических лиц стимулом к биржевой торговле должны выступить новые инструменты, как, например, фьючерс на золото или валютные пары…

http://finance.eizvestia.com/full/trejdery-zamedlili-hod

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Газета «Сегодня» в публикации «Коллекторы надеются, что им не запретят выбивать долги» пишет: новый законопроект предполагает запрет работы с физлицам - коллекторы высказались категорически против новшества…

http://www.segodnya.ua/news/14356788.html

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Также «Сегодня» в публикации «Каких деликатесов и выпивки купили для Кабмина и АП на 9 миллионов (список, цены)» пишет: Госуправление делами приобрело 320 банок черной икры, 20 кг мяса королевского краба и 40 кг живых лобстеров…

http://www.segodnya.ua/news/14356905.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Транзитный гамбит «Газпрома»: даю кредиты с надеждой на банкротство» пишет: разговоры о причинах снижения транзита газа через ГТС - всего лишь нюансы одного глобального процесса. Процесса доведения "Нафтогаза" до банкротства с последующей передачей основному кредитору - "Газпрому" наиболее интересных активов компании...

http://economics.unian.net/rus/detail/124272

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Путин пересадит подчиненных на отечественные машины» пишет: вся закупаемая на бюджетные деньги автомобильная техника должна быть из России, Белоруссии и Казахстана, распорядился премьер Владимир Путин. Чиновникам придется отказаться от новых Audi и Mercedes, перейдя на BMW российской сборки. Но для высших лиц государства будет сделано исключение…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1605863/reshenie_s_koles

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Также «Ведомости» в публикации «Бензин в России может подорожать на 7-18%» пишут: бензин в России в ближайшее время может подорожать на 7-18%, в противном случае возникнет дефицит топлива, предупредил гендиректор «Газпромнефти» Александр Дюков. Чиновники уверены, что предпосылок ни для первого, ни тем более для второго нет…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1605862/benzinovaya_ottepel

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Издание «Известия» в публикации «Кудрин формирует «мозговой центр» для Путина» пишет: создаваемая им структура займется консультированием избранного президента Владимира Путина по политическим и экономическим вопросам и фактически станет конкурентом «Открытому правительству» Дмитрия Медведева…

http://izvestia.ru/news/520913

(УНИАН)