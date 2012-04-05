СНБО разрабатывает меры по кардинальному повышению эффективности борьбы с коррупцией

Под эгидой Совета национальной безопасности и обороны Украины продолжается системная наработка предложений по кардинальному повышению эффективности борьбы с коррупцией в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом заявил секретарь СНБО Украины Андрей Клюев, комментируя решение Группы государств против коррупции (GRECO) по итогам 54-го пленарного заседания, в котором положительно оценивается усиление роли Национального антикоррупционного комитета.

А.Клюев сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Комитета, на рассмотрение которого Президент Украины Виктор Янукович вынесет ряд таких предложений.

Украина очень внимательно прислушивается к рекомендациям международных экспертов относительно мероприятий в борьбе с коррупцией, заявил А.Клюев, который 16 марта указом Президента Украины был также назначен исполнительным секретарем Национального антикоррупционного комитета.

Он заявил, что речь идет не только о правильном форматировании структур, ответственных за разработку антикоррупционной политики и координацию деятельности власти в этой сфере, но и реформе всех органов, принимающих участие в борьбе с коррупцией. «После принятия нового Уголовного процессуального кодекса мы выходим на реформу органов криминальной юстиции и всей правоохранительной системы», - сказал секретарь СНБО.

В то же время, по его словам, создание самих структур и принятие даже наиболее качественных законов важно, но недостаточно - необходимо системно работать, добиваясь их неуклонного и эффективного выполнения.

А.Клюев подчеркнул, что задача Национального антикоррупционного комитета - объединить законодательную и организационную составляющие борьбы с коррупцией. «Хочу признать, что работы у всех нас будет достаточно много, поскольку придется разгребать завалы, которые накапливались годами», - сказал он.

Отвечая на вопрос, верит ли он в успех борьбы с коррупцией, А.Клюев ответил: «Тот, кто не верит в успех, никогда не добьется результата. Я всегда верю в успех, когда берусь за какое-то конкретное дело. Изучаю ситуацию, ставлю реальные цели, намечаю пути их достижения. Это уже почти половина пути к успеху. Остальное – тяжелый и упорный труд. У Сингапура и Гонконга же вышло? Украина также обязана верить в собственный успех. А он во многом возможен при кардинальном укрощении коррупции. Ведь коррупция разрушает государство, является одним из главных тормозов развития нашей страны», - сказал А.Клюев.

Он подчеркнул, что «наличие у руководства страны политической воли для беспощадной борьбы с коррупцией позволяет рассчитывать на успех в обозримой перспективе».

В решении GRECO отмечается, что состав членов украинского Национального антикоррупционного комитета свидетельствует, что в нем представлены необходимы государственные институты - органы исполнительной законодательной и судебной власти, а также правоохранительные органы. В этом Комитете в известной мере представлено и гражданское общество. Кроме того, в GRECO отмечают, что Комитет не только принимает решение относительно антикоррупционных стратегий и планов, но также проводит мониторинг их внедрения.

В ходе заседания GRECO 19-24 марта состоялось рассмотрение и принятие отчета Украины о выполнении последних антикоррупционных рекомендаций GRECO. Международная организация GRECO была создана Советом Европы с целью улучшения возможностей стран-членов группы в борьбе с коррупцией. Украина присоединилась к GRECO 1 января 2006 года.