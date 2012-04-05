Максюта назначен первым заместителем Порошенко

Президент Украины Виктор Янукович назначил Анатолия Максюту первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Перед этим В.Янукович освободил А.Максюту от должности Советника Президента Украины - Руководителя Главного управления по вопросам реформирования социальной сферы Администрации Президента Украины. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко меняет кадровый состав Минэкономразвития

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