Максюта назначен первым заместителем Порошенко
15:24, 05 апреля 2012Разное
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Президент Украины Виктор Янукович назначил Анатолия Максюту первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Перед этим В.Янукович освободил А.Максюту от должности Советника Президента Украины - Руководителя Главного управления по вопросам реформирования социальной сферы Администрации Президента Украины.
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