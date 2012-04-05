Прокуратура перешла к открытым угрозам Турчинову, заявляют в «Батькивщине»

В партии «Батькивщина» отмечают, что к «традиционному ливню сфабрикованных обвинений» в адрес лидера партии, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Генеральная прокуратура Украины добавила прямые угрозы ее первому заместителю Александру Турчинову.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении «Батькивщины» в ответ на объявление ГПУ о проверке деятельности А.Турчинова в должности главы СБУ, которую он возглавлял 7 лет назад.

«Сразу после завершения пресс-конференции А.Турчинова, на которой он разоблачил новые абсурдные обвинения против Ю.Тимошенко, сфальсифицированные Генпрокуратурой, должностные лица ГПУ начали публично угрожать первому заместителю председателя партии «Батькивщина» открытием уголовного дела», - отметили в партии.

«Поиском компромата на А.Турчинова в качестве председателя СБУ занимались во время многих проверок, инициированных еще Президентом Виктором Ющенко. Но все эти проверки не дали заказчикам нужного результата», - отметили в «Батькивщине».

«По нашему мнению, журналисты заслуживают на квартиры не меньше, чем депутаты и чиновники. Но, к большому сожалению, А.Турчинов не имел такой возможности, и квартиры выдавались на законных основаниях только работникам СБУ», - говорится в заявлении.

«Поэтому угрозы и обвинения в адрес А.Турчинова – это очередная серия абсурда и политических преследований, активизация которых связана с началом парламентской избирательной кампании и попыткой власти сорвать единенье оппозиционных сил», - заявляют в «Батькивщине».

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в ГПУ заявили о проведении проверки по поводу достоверности обвинений в адрес первого заместителя лидера партии «Батькивщина» А.Турчинова в незаконном выделении квартир в период, когда он занимал должность главы СБУ.

«Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению ветеранов спецназа о привлечении Турчинова к уголовной ответственности за подкуп журналистов», - сказал начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Андрей Курысь.

«Заявители утверждают, что А.Турчинов, занимая должность главы СБУ, незаконно выделял квартиры льстивым журналистам», - добавил он.