Президент Украины Виктор Янукович создал президентский кадровый резерв «Новая элита нации».

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В указе предусмотрены мероприятия по созданию механизма отбора в Президентский кадровый резерв «Новая элита нации» наиболее одаренных граждан Украины, по привлечению их к проведению реформ в сферах государственного управления.

Указом утверждается положение о Президентском кадровом резерве «Новая элита нации» и положения о Комиссии по вопросам Президентского кадрового резерва «Новая элита нации».

В соответствии с положением, Президентский кадровый резерв формируется с целью отбора и подготовки к работе в сферах государственного управления, которые имеют приоритетное значение для достижения целей социально-экономического развития, наиболее одаренных граждан Украины.

Предельная численность Президентского кадрового резерва составляет 500 человек. Формирование Президентского кадрового резерва осуществляется поэтапно, путем зачисления на протяжении пяти лет до 100 человек ежегодно. В случае возникновения в Президентском кадровом резерве вакансий количество лиц для зачисления соответственно увеличивается.

К участию в конкурсе допускаются граждане Украины, которые на день представления документов не достигли возраста сорока лет, отвечают установленным законом требованиям для поступления на государственную службу, а также свободно владеют государственным языком и одним из языков Европейского Союза; имеют полное высшее образование в соответствии с приоритетными сферами государственного управления; имеют стаж работы не менее десяти лет (в том числе не менее пяти лет стажа государственной службы и/или службы в органах местного самоуправления, из них не менее трех лет на руководящих должностях или не менее пяти лет стажа на руководящих должностях в соответствующих сферах социально-экономического развития).

Этим же документом образуется Комиссия по вопросам Президентского кадрового резерва «Новая элита нации», руководителем которой определен глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин.

В.Янукович устанавливает, что в 2012 году формирование Президентского кадрового резерва «Новая элита нации» осуществляется в соответствии с Положением о Президентском кадровом резерве «Новая элита нации», утвержденным этим Указом, в такие сроки: квоты по соответствующим приоритетным сферам государственного управления утверждаются до 1 мая; объявление о проведении конкурса по отбору кандидатов в Президентский кадровый резерв обнародуется до 7 мая; прием документов от лиц, желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатов в Президентский кадровый резерв, осуществляется с 10 мая до 25 июня; списки лиц, допущенных к конкурсу по отбору кандидатов в Президентский кадровый резерв, обнародуются до 27 июня; оценивание участников конкурса по отбору кандидатов в Президентский кадровый резерв проводится с 5 по 25 июля; результаты оценивания передаются территориальным органам Национального агентства Украины по вопросам государственной службы до 1 августа; списки лиц, которые получили лучшие результаты оценивания и могут быть рекомендованы для зачисления в Президентский кадровый резерв, составляются и обнародуются до 5 августа; пакеты документов лиц, которые могут быть рекомендованы для зачисления в Президентский кадровый резерв, в том числе материалы относительно их оценивания, передаются Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы до 8 августа; предварительная обработка документов лиц, которые могут быть рекомендованы для зачисления в Президентский кадровый резерв, формирование и обнародование сводных списков лиц, рекомендуемых для зачисления в Президентский кадровый резерв, осуществляется до 1 сентября; внесение Президенту Украины предложений относительно кандидатов в Президентский кадровый резерв осуществляется до 15 ноября.

Лица, зачисленные в Президентский кадровый резерв в 2012 году, подают первый отчет об участии в запланированных мероприятиях по профессиональному развитию до 1 декабря 2013 года.