Литвин критикует то, как парафировано Соглашение об ассоциации с ЕС

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН критикует то, как парафировано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

В интервью журналистам он сказал, что это парафирование состоялось «по-украински».

«Мы говорили, кричали, радовались по поводу завершения проработки Соглашения о политической ассоциации с ЕС и вышли на парафирование и парафировали по-украински», - подчеркнул В.Литвин.

При этом он отметил, что «для меня как для гражданина Украины трудно воспринимается тезис, что правильно сделали, когда парафировали первую и последнюю страницу, а все остальные будут вычитывать». «В какую сторону, что вычитывать, исправлять ошибки, расставлять запятые, изменять ли акценты?», - отметил В.Литвин.

По его словам, ответ, в частности, и на этот вопрос должно было бы дать правительство во время Часа вопросов к правительству, который пройдет в пятницу во время пленарной недели.

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