VI заседание Парламентской ассамблеи Польши и Украины состоится в Варшаве 23-25 апреля

Варшава. Шестое заседание Парламентской ассамблеи Польши и Украины запланировано на 23-25 апреля в Варшаве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского Сейма.

Пресс-служба напомнила, что первое заседание парламентской польско-украинской ассамблеи состоялось в 2003 году в Киеве.

«Задачей парламентской ассамблеи Польши и Украины является укрепление дружбы и сотрудничества между обоими государствами, которое реализуется через рассмотрение важных для государств вопросов и принятие общих позиций по ним», - отметила пресс-служба.

В последнем заседании парламентской ассамблеи, состоявшемся в феврале 2011 года в Киеве, приняло участие по 20 депутатов Сейма Польши и Верховной Рады Украины.

В состав постоянной делегации парламентов Сейма и Сената Польши входят 16 депутатов и 5 сенаторов.

Возглавляют национальные делегации парламентов Цезарий Грабарчик и Николай Томенко.

Пресс-служба заметила, что предыдущие заседания прошли в 2003, 2005, 2006, 2007 и 2009 году.