Анонс на 6 апреля

* Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов осмотрит станцию метрополитена «Осокорки» и проведет рабочее совещание по безопасности пассажирских перевозок в Киевском метрополитене (вестибюль станции метро «Осокорки»).

* Открытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

* Состоится заседание выездной рабочей группы Киевской областной государственной администрации по разрешению конфликта вокруг фермера Николая Маренича, который 5 апреля пытался совершить акт самосожжения.

* Состоится круглый стол по вопросам «Проблемы парковки и пути их решения» с участием операторов парковки из регионов Украины. Главной проблемой парковки является отсутствие методов воздействия на водителей, которые нарушают Правила парковки транспортных средств в части неуплаты за парковку. Введение административной ответственности за нарушение Правил парковки транспортных средств позволит сделать существующую систему парковки экономически эффективной.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет встречу с общественными организациями и экспертами в сфере занятости населения.

* В рамках Всеукраинской акции «Будущее леса в твоих руках» министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк и председатель Государственного агентства лесных ресурсов Виктор Сивец примут участие в посадке леса в Киевской области.

* 14-30 - В УНИАН состоится презентация нового проекта электронного СМИ - портала Robinzon.TV , «фишкой» которого является online трансляция с мест событий посредством мобильных устройств. Идея данного проекта состоит в том, что любой пользователь телефона с видеокамерой находящийся в сети WI-FI или 3G может быть, своего рода, внештатным корреспондентом. Достаточно только скачать в свой телефон мобильное приложение и зарегистрироваться на вышеуказанном сайте. С помощью каких сетей, в каком качестве и в каком правовом поле, а так же все подробности об уникальности контента для журналистского и режиссерского телевидения расскажут: руководитель проекта, в прошлом руководитель и основатель первого негосударственного ТВ и радио в Восточной Украине, депутат Харьковського горсовета, член Союза журналистов Украины Игорь Поддубный и разработчик портала, заместитель директора кампании I-D-Web Максим Рондин. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050-405-49-00. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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