Завтра Генпрокуратура будет просить у суда вынести приговор Иващенко

Завтра представители Генеральной прокуратуры Украины, выступая в судебных дебатах по делу бывшего врио министра обороны Украины Валерия Иващенко, будут просить Печерский районный суд Киева вынести приговор.

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко.

Он отметил, что судебное заседание начнется в 11.00 с выступления представителей государственного обвинения.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны “Феодосийский судомеханический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана меру пресечения – взятие под стражу.