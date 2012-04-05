ТОП-10 (5 апреля)

Украина в первом квартале сократила транзит газа в страны Европы на 20%

Кабмин одобрил проект закона о «плавающей» ставке акциза на бензин

«Нафтогаз Украины» завершил 2011 год с прибылью 9 млрд грн

Кабмин на сегодняшнем заседании рассмотрел вопрос занятости населения

Украина заняла 75-е место в мире по уровню развития ИКТ

ФГИУ планирует в мае начать приватизацию госпакетов гор- и облгазов

В реестр коррупционеров уже внесено почти 1,5 тыс. чел.

Быстрого результата в газовых переговорах после инаугурации Путина не будет – российский эксперт

Литвин критикует то, как парафировано Соглашение об ассоциации с ЕС

Азаров: судьба белорусской мясомолочной продукции решится после ее экспертизы

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Украина в первом квартале сократила транзит газа в страны Европы на 20%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-марте сократила транзит природного газа в страны Европы на 20%, или на 5,847 млрд куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 23,339 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что в марте Украина сократила транзит природного газа в страны Европы на 35%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 6,421 млрд куб. м.

Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украине в январе-марте сократилась на 11,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 45,658 млрд куб. м.

По словам главного инженера Объединенного диспетчерского управления ДК «Укртрансгаз» Вадима Фролова, сокращение объемов транзита в марте связано с повышением температуры в странах-импортерах природного газа.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Украина увеличила транзит природного газа в страны Европы на 5,9%, по сравнению с 2010 годом, до 101,098 млрд куб. м. Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2011 году увеличилась на 4,7%, по сравнению с 2010 годом, до 156,953 млрд куб. м. (в т.ч. для потребностей Украины – 51,687 млрд куб. м).

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Основной составляющей газотранспортной системы ДК «Укртрансгаз» является сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, что представляет собой единый технологический комплекс, который работает в непрерывном рабочем режиме. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Кабмин одобрил проект закона о «плавающей» ставке акциза на бензин

Кабинет министров Украины принял проект закона о «плавающей» ставке акциза на бензин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха.

«Это наше принципиальное решение, и мы его приняли», - сказал В.Макуха.

При этом он подчеркнул, что данный законопроект еще дорабатывается, и в ближайшее время будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Николай Азаров сообщил, что Кабмин разрабатывает законопроект о «плавающей» ставке акциза на нефтепродукты, а также обсуждает вопрос о безналоговом ввозе 1 млн тонн нефти для переработки на отечественных НПЗ. По словам премьера, данные меры необходимы для повышения рентабельности переработки нефти на отечественных НПЗ в условиях повышения мировых цен на нефть.

Справка УНИАН. За последний год акцизный сбор на бензин был повышен на 50%, или на 66 евро/тонна, что эквивалентно 65 коп./литр, и что соответственно стало мощным стимулом роста цен на бензин в 2011 г. На сегодня доля налогов в цене бензинов в среднем составляет 35%, дизтоплива - 22%.

Эксперты прогнозируют увеличение розничных цен на высокооктановый бензин А-95 в марте до 11 грн./литр, а на дизельное топливо – до 10 грн./литр.

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«Нафтогаз Украины» завершил 2011 год с прибылью 9 млрд грн

ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» завершило 2011 год с чистой прибылью 9,147 млрд грн, тогда как за 2010 год чистый убыток составлял 24,2 млрд грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в 2011 году «Нафтогаз Украины» увеличил чистый доход на 18,4% по сравнению с 2010 годом – до 108,053 млрд грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 14,7% – до 122,949 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год «Нафтогаз Украины» завершил с чистым убытком 24,2 млрд грн, тогда как за 2009 год чистая прибыль компании составила 1,258 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Кабмин на сегодняшнем заседании рассмотрел вопрос занятости населения

Правительство считает одной из своих стратегических задач реализацию политики стимулирования занятости населения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер отметил, что из 20 миллионов трудоспособных граждан официально работает только 13 миллионов, около 5 млн. чел. находятся вне легального рынка труда. «Такие рабочие абсолютно не защищены. Работодатель в отношении них не несет никаких социальных обязательств и ответственности чаще всего не несет. Каждый пятый молодой человек до 25 лет не имеет работы. Малые шансы на трудоустройство у тех, кому за 50 лет, из них тоже каждый пятый не имеет работы», - сказал Н.Азаров.

Глава правительства подчеркнул, что 40% выпускников вузов устраиваются на работу не по полученной специальности. Н.Азаров отметил, что шансы повысить квалификацию имеет только один из десяти штатных работников. «И то в среднем раз в 11 лет, тогда как в Европе раз в 5 лет. Это очень серьезные устаревшие и системные деформации нашего рынка труда. Это значит, что между системой образования, подготовки и переподготовки кадров, повышения квалификации и потребностями экономики существует огромный разрыв. А также то, что система недостаточно стимулирует бизнес трудоустраивать людей, платить социальные и пенсионные взносы. А я хочу напомнить, что реальная экономическая свобода это не только лояльность к бизнесу, которому государство уменьшает налоги, убирает регуляторные ограничения, позволяет использовать рабочую силу, подготовленную за счет бюджетных средств, обеспечивает ценовую и курсовую стабильность. Настоящая экономическая свобода - это когда любые наемные работники защищены и могут свободно конкурировать на рынке труда», - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что Украине нужна новая системная государственная политика в сфере занятости населения. «Таким состоянием трудовых ресурсов как сегодня мы успешную экономику не построим. Но наши люди талантливы и трудолюбивы, динамичны и хорошо образованы. Именно новая политика занятости должна дать им шанс лучше устроиться в жизни. Устроиться, подчеркиваю, дома, а не на заработках за рубежом», - сказал Н.Азаров.

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Украина заняла 75-е место в мире по уровню развития ИКТ

Украина заняла 75-е место в мире по уровню развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом говорится в докладе «Глобальный отчет о развитии информационных технологий 2012: Жизнь в гиперсвязанном мире» Всемирного экономического форума.

Всемирный экономический форум опубликовал Индекс сетевой готовности 2011-2012 гг. (Networked Readiness Index 2011-2012), характеризующий уровень развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 142 странах мира и его влияние на государственную конкурентоспособность.

Украина в рейтинге стран мира по Индексу сетевой готовности 2011-2012 гг. заняла 75-е место, переместившись по сравнению с предыдущим рейтингом на 15 позиций выше (в рейтинге 2010-2011 гг. она занимала 90 место).

Возглавили рейтинг стран мира по Индексу сетевой готовности 2011-2012 гг., как и в предыдущем рейтинге, Швеция, Сингапур и Финляндия. На четвертом месте оказалась Дания, подвинув на пятое место Швейцарию. С 11-го на 6-е место переместились Нидерланды, Норвегия заняла 7-е место (9-е в прошлом рейтинге). Ухудшилась позиция США, которые заняли 8-е место по сравнению с 5-м местом в предыдущем рейтинге, на 9-м месте оказалась Канада (8-е в прошлом рейтинге), на 10 – Великобритания (15-е в предыдущем рейтинге).

Ухудшили свои позиции в рейтинге по Индексу сетевой готовности 2011-2012 гг. и быстро развивающиеся страны (БРИК): Китай занимает 51-е место (36-е в предыдущем рейтинге), Бразилия – 65-е (56-е в предыдущем рейтинге), Индия – 69-е (48-е в предыдущем рейтинге). Эти государства все еще сталкиваются с существенными вызовами, мешающими более активному внедрению и использованию ИКТ. Россия, которая также относится к группе стран БРИК, несколько улучшила свои позиции, заняв в рейтинге 56-е место (77-е место в предыдущем рейтинге).

Справка УНИАН. Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index) измеряет уровень развития ИКТ по 53 параметрам, объединенным в три основные группы: наличие условий для развития ИКТ, готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к использованию ИКТ, уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном секторах. Расчетная часть Индекса выполнена на основании статистических данных международных организаций, таких как ООН, Международный союз электросвязи, Всемирный Банк и других, а также результатов ежегодного комплексного опроса мнения руководителей, проводимого Всемирным экономическим форумом совместно с собственной сетью партнерских институтов (исследовательских и деловых организаций) в странах, ставших объектами исследования.

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ФГИУ планирует в мае начать приватизацию госпакетов гор- и облгазов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в мае 2012 года начать приватизацию госпакетов газораспределяющих и газоснабжающих предприятий (гор- и облгазов).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в Фонде, на данный момент НАК "Нафтогаз Украины" передал ФГИУ 31 из 48 планируемых к приватизации госпакетов (от 1% до 26% уставного капитала) акций гор- и облгазов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 10 октября 2011 г. поручил НАК «Нафтогаз Украины» передать государственные пакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации из уставного капитала компании Фонду госимущества Украины для их последующей приватизации.

Как и в случае с энергоснабжающими и энергогенерирующими компаниями, государство оставит в своей собственности 25%-ный пакет акций гор- или облгазов.

При этом, там, где НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит менее 25% акций гор- и облгаза, эти пакеты будут реализовываться целиком.

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В реестр коррупционеров уже внесено почти 1,5 тыс. чел.

На начало апреля 2012 года в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные правонарушения, было внесено почти 1,5 тыс. судебных решений в отношении лиц, которые совершили коррупционные действия и чья вина была доказана в судебном порядке.

Об этом заявил министр юстиции Александр Лавринович, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Министр также сообщил, что за два месяца функционирования Реестра в Министерство юстиции поступило 9219 запросов на проведение специальной проверки сведений в отношении лиц, которые претендовали занять должности, связанные с исполнением функций государства или местного самоуправления

По результатам рассмотрения таких запросов Министерством юстиции были предоставлены информационные справки о наличии в Реестре сведений в отношении 42 из тех лиц, которые проверялись.

Министр напомнил, что Реестр начал действовать с 1 февраля 2012 года. В Реестр вносятся судебные решения в отношении лиц, совершивших коррупционные правонарушения, и которые были приняты после 1 июля 2011 года, то есть, с момента вступления в силу Закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».

Реестр ведется с целью обеспечения единого учета лиц, которые совершили коррупционные правонарушения, а также для обеспечения специальных проверок сведений в отношении лиц, которые претендуют занять должности, связанные с исполнением функций государства или местного самоуправления. Кроме того, сведения Реестра используются для анализа, с целью определения сфер государственной политики и должностей, связанных с исполнением функций государства или местного самоуправления, с наибольшими коррупционными рисками.

Регистраторами Реестра является Министерство юстиции и его территориальные органы, которые вносят в Реестр или изымают ведомости о лице, привлеченном к уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за коррупционное правонарушение

Выдержки из Реестра выдаются на основании письменного запроса государственных органов, органов местного самоуправления с целью проведения специальной проверки сведений о лицах, которые претендуют занять должности, связанные с исполнением функций государства или местного самоуправления, а также правоохранительных органов – в случае необходимости получения такой информации в рамках уголовного или административного производства.

Кроме того, любое физическое лицо может обратиться за получением сведений о себе из Реестра относительно привлечения его к ответственности за совершение коррупционного правонарушения и получить информационную справку из Реестра о наличии или отсутствии таких сведений в Реестре.

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Быстрого результата в газовых переговорах после инаугурации Путина не будет – российский эксперт

Москва. Украине не следует рассчитывать на быстрое достижение результата в газовых переговорах после инаугурации Владимира Путина.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказала заместитель директора - руководитель Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований Тамара Гузенкова.

«В ближайшее время нет оснований говорить, что газовые переговоры решатся в пользу Украины. Думаю, что это связано в значительной степени с тем, что Украина пытается лавировать между Москвой и Брюсселем, не соглашаясь на какие-то интеграционные доводы российского руководства, а продолжает принимать усилия для подписания Соглашение об ассоциации с ЕС», - сказала Т.Гузенкова и добавила, что при этом принимаются шаги, чтобы не поссориться «с Москвой совсем».

По ее словам, такая политика продлиться как минимум до парламентских выборов с тем, чтобы Партия регионов могла получить максимальное количество голосов от сторонников европейской интеграции и сторонников более тесного сотрудничества с РФ

Она отметила, что общий рисунок украинско-российский отношений за последние два года стал понятен.

«Попытка Украины добить российское правительство и снизить цены на газ успехом не увенчивается, и в позиции украинских властей появились элементы политического шантажа, который начинает проявляться все больше и больше», - сказала она.

Т.Гузенкова считает, что под видом диверсификации поставщиков энергоресурсов звучат заявления об участии в альтернативных энергетических проектах без России.

При этом она уверена, что такая риторика носит политический характер, так как пока реальных проектов нет, только планы. Эксперт считает, что проекты в обход России в будущем, скорее всего, будут реализованы, но российский газ Украине нужен сегодня.

Напомним, что инаугурация В.Путина запланирована на 7 мая.

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Литвин критикует то, как парафировано Соглашение об ассоциации с ЕС

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН критикует то, как парафировано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

В интервью журналистам он сказал, что это парафирование состоялось «по-украински».

«Мы говорили, кричали, радовались по поводу завершения проработки Соглашения о политической ассоциации с ЕС и вышли на парафирование и парафировали по-украински», - подчеркнул В.Литвин.

При этом он отметил, что «для меня как для гражданина Украины трудно воспринимается тезис, что правильно сделали, когда парафировали первую и последнюю страницу, а все остальные будут вычитывать». «В какую сторону, что вычитывать, исправлять ошибки, расставлять запятые, изменять ли акценты?», - отметил В.Литвин.

По его словам, ответ, в частности, и на этот вопрос должно было бы дать правительство во время Часа вопросов к правительству, который пройдет в пятницу во время пленарной недели.

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Азаров: судьба белорусской мясомолочной продукции решится после ее экспертизы

Решение о возобновлении импорта белорусской мясомолочной продукции в Украину будет принято после проведения соответствующей экспертизы украинскими специалистами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с первым вице-премьер-министром Беларуси Владимиром СЕМАШКО.

«Хорошо, что вы понимаете, что у нас нет претензий к вам или желания навредить вам. Есть моменты, связанные с контролем качества продукции, которая завозится в Украину. Специалисты должны разобраться, поставить все точки над «і», предложить нам объективно обоснованное решение», - сказал Н. Азаров.

В то же время В. Семашко отметил, что принципиальных разногласий в отношениях с Украиной нет. «Иногда возникают какие-то технические и организационные вопросы», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 марта временно приостановила ввоз на свою территорию из Беларуси животных, а также мясной продукции из-за опасения распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Также из-за систематических нарушений ветеринарно-санитарных требований (превышения максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах) был временно приостановлен ввоз белорусского молока и молочных продуктов.

УНИАН