ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Пшонка: Украина должна вернуть России долг Тимошенко, а против Ющенко могут возбудить уголовное дело» пишет: генпрокурор Украины вчера стал главным ньюсмейкером, сделав несколько сенсационных заявлений…

http://delo.ua/ukraine/pshonka-ukraina-dolzhna-vernut-rossii-dolg-timoshenko-a-protiv-ju-175965/

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Также «Дело» в публикации «Moody's предполагает понижение рейтингов четырех крупнейших банков Украины» пишет: на пересмотр с возможностью понижения поставлены рейтинги "ОТП Банка", Приватбанка, "Райффайзен Банка Аваль" и Укрэксимбанка…

http://delo.ua/finance/moodys-predpolagaet-ponizhenie-rejtingov-chetyreh-krupnejshih-bank-175974/

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«Дело» в публикации «В реестре коррупционеров уже 1,5 тысячи чиновников» пишет: в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, за два месяца было внесено почти 1,5 тыс. имен. Только делать публичным этот реестр власти не собираются…

http://delo.ua/ukraine/v-reestre-korrupcionerov-uzhe-15-tysjachi-chinovnikov-175970/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Приказано выжать», в котором пишет: предпринимателям и населению стоит подготовиться к повышению налогов, поскольку без усиления фискального пресса, как оказалось, невозможно выполнить социальные инициативы президента. В распоряжении издания оказался пакет законопроектов Минфина, который должен позволить дополнительно собрать налогов на 7,4 млрд грн. Среди прочего планируется повысить акцизы на алкоголь, ренту за добычу полезных ископаемых и импортные пошлины на 1,9 тыс. видов продукции. Неизбежное подорожание товаров затронет и получателей социальных выплат…

http://www.kommersant.ua/doc/1909113

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Подорожание доставили оптом», в котором пишет: правительство отказалось от нерыночных принципов формирования цены на электроэнергию. Чтобы сохранить конкурентоспособность экспортеров, правительство разрешило им покупать на внутреннем рынке электроэнергию без компенсационных сертификатов. Теперь цена для промышленных потребителей вырастет на 1-2%. Но новая схема экспорта позволит сохранить стабильность экономики…

http://www.kommersant.ua/doc/1909258

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Издание «Экономические известия» в публикации «Экспорт зерна выжимает последнее» пишет: компании-зернотрейдеры, в том числе государственные, стараются максимизировать поставки, поскольку в будущем сезоне объемы экспорта могут упасть в два раза, а эксперты уже заговорили о возможном введении ограничений…

http://markets.eizvestia.com/full/eksport-zerna-vyzhimaet-poslednee

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Атомщики ищут сотрудничества», в котором пишут: наиболее активное развитие ядерной энергетики в ближайшие 10-20 лет сосредоточится в азиатском регионе, что оставляет российскому «Росатому» шансы сохранить свою нишу в мировом реакторостроении. Нашей стране следует воспользоваться перспективами своего соседа…

http://markets.eizvestia.com/full/atomshhiki-ishhut-sotrudnichestva

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Газета «Сегодня» в публикации «Коммунисты предложили Раде изменить экономику Украины» пишет: поданный Компартией в Раду документ направлен на "антикризисные" меры…

http://www.segodnya.ua/news/14357805.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Киеве открылась новая эстакада: водители не знают, куда ехать (уарта, фото)» пишет: теперь на набережной не будет светофоров, а возле моста Патона исчезнут тянучки…

http://www.segodnya.ua/news/14357625.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Сырная война»: Россия сама начала и сама переводит в фазу перемирия» пишет: в России прошли президентские выборы, страсти немного улеглись и диалог по сыру вошел в конструктивное русло. Плохо одно - нашим производителям вряд ли удастся переориентироваться на друге рынки сбыта. А это означает, что в дальнейшем «сырная история» может повториться, и не один раз...

http://economics.unian.net/rus/detail/124394

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Шансы российского бизнесмена угодить за решетку — 50 на 50» пишет: за последнее десятилетие каждый шестой российский предприниматель подвергался уголовному преследованию. Уголовно-правовое управление экономикой подавляет деловую активность и тормозит развитие страны, бьют тревогу эксперты…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1610900/ugolovnaya_ekonomika

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Также «Ведомости» в публикации «Инициатива Путина грозит остановкой сектору автоперевозок» пишут: правительство России собирается запретить эксплуатацию большей части грузовиков и автобусов, чтобы поддержать автопром…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1610896/otrasl_pojdet_v_util

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Издание «Известия» в публикации «Государство потратило 3,6 трлн рублей, не торгуясь» пишет: в 2011 году российские чиновники в рамках госзаказа потратили на различные товары и услуги 8,3 трлн рублей. Стоимость заказов, доставшихся одному участнику без конкурентной борьбы за бюджетные деньги, за год увеличилась в десять раз…

http://izvestia.ru/news/521065

(УНИАН)