Постоянный представитель МВФ в РБ: Беларуси нужна осторожная политика доходов и структурные реформы

В Международном валютном фонде отмечают, что с официальным Минском удалось установить рабочие отношения. О нынешней ситуации в стране, а также о перспективах сотрудничества Минска с МВФ в эксклюзивном интервью агентству УНИАН рассказала Постоянный представитель МВФ в Беларуси Наталия Колядина.

- Наталия, в апреле завершается трехлетний срок Вашего пребывания на должности. Что удалось сделать из запланированного?

- Мне кажется, что эти три года помогли установлению диалога между Фондом и официальным Минском. Я приехала в Беларусь в 2009 году, когда начиналась программа stand-by для РБ. Это была короткая программа, органы власти смогли успешно ее завершить, что было для них хорошим опытом и важно для фонда. В МВФ увидели, как страна может работать. В данный момент мы консультируемся на постоянной основе, обмениваемся мнениями, иногда соглашаемся или не соглашаемся, но, тем не менее, такие контакты есть.

У меня есть уверенность, что органы власти страны смогут продолжить ту хорошую дисциплинированную макроэкономическую политику, которая началась с осени прошлого года. Для нас очень важно, чтобы у Беларуси было собственное авторство программы. Также важно, чтобы программа находила широкую поддержку среди населения, деловых кругов. Если она будет достаточно сильная, то Фонд может ее принять.

- На сегодняшний день такая программа разрабатывается?

- На данный момент у нас не ведутся переговоры относительно программы сотрудничества. Макроэкономическая политика в Беларуси улучшилась, и Фонд рассчитывает, что процесс продолжится. В то же время, у нас нет полной уверенности, что те люди, которые принимают решения здесь, полностью поддерживают такую экономическую политику. Фонд должен быть уверен, что власти будут последовательно реализовывать начатое, это обеспечит задел для будущей программы.

- Власти рассчитывают достичь достаточно высоких темпов роста ВВП, в том числе за счет наращивания экспорта в Россию. Как Вы оцениваете возможности белорусской экономики?

- Что касается показателей, то мы не видим источников, которые позволили бы обеспечить рост ВВП Беларуси в 2012 году на запланированном уровне 5-5,5%.

- Прошлогодний рост цен в Беларуси в нынешнем году не повторится?

- Я не думаю, что Беларусь ждет повторение прошлогоднего кризиса. Но если денежно-кредитная политика будет ослаблена, инфляция может сложиться выше запланированного правительством уровня (19-22%).

- Беларусь нуждается в пенсионной реформе?

- Безусловно. Демографическая ситуация в Беларуси неблагоприятная, население стареет. Пенсионные расходы не должны быть неподъемной ношей для экономики, ведь взносы в Пенсионный фонд, которые на сегодня выплачивают белорусские работодатели, - фактически налог, величина которого влияет на конкурентоспособность предприятий. Пенсионный возраст, который сохраняется в Беларуси (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин – ред.) – один из самых низких в регионе. Могу сказать как женщина, что такая дискриминация неоправданна.

- Белорусская сторона, мягко говоря, не всегда согласна с рекомендациями МВФ. После работы в марте миссии МВФ в Минске появились заявления в прессе официальных лиц Беларуси, что Фонд рекомендует власти «затормозить рост реальной заработной платы и, возможно, даже ее снизить». Так ли это?

- Мы не предлагали сокращать заработную плату. В то же время мы считаем, что политика властей в сфере доходов должна быть осторожной. Достижение каких-то целевых показателей в этом вопросе, по моему мнению, не приведет к положительным результатам.

- Как дальше будет развиваться сотрудничество МВФ и Беларуси?

- Переговоры по поводу сотрудничества еще не начались. Ситуация может измениться к тому моменту, когда это произойдет. Для нас очень важна цель сотрудничества, она совпадает с позицией Беларуси. Главное, чтобы белорусская экономика стабилизировалась и развивалась устойчиво и высокими темпами. Для этого необходима жесткая макроэкономическая политика, включая денежно-кредитную политику, дисциплинированно-налоговую бюджетную политику и ограничение роста заработных плат. То есть, нужна осторожная политика доходов. Необходимы также структурные преобразования.

- Почему в Беларуси не будет постоянного представителя МВФ после Вашего отъезда?

- Это обычная практика. Фонд пытается распределять свои ресурсы, которые у него ограничены, быстро и наиболее эффективно. Поскольку с РБ нет программы сотрудничества, то и представителя Фонда не будет. В тоже время, если появятся перспективы, то представитель будет назначен достаточно быстро.

- С чем была вызвана смена главы миссии МВФ в Украине? Изменится ли работа фонда с Украиной после прихода Джарвиса?

- Я не могу комментировать вопросы по Украине, но что касается кадрового изменения… Я работала в Беларуси три года, это стандартная практика. Обычно после 3-4 лет сотрудники Фонда меняют свою работу внутри МВФ…

- Чем Вы займетесь после канденции в Беларуси?

- Я возвращаюсь обратно в Фонд, в Вашингтон. Буду работать в Европейском департаменте.

- Спасибо за беседу.

Беседовал Павел Шаройко

(собственный корреспондент УНИАН в РБ)