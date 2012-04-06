Янукович поручил до 20 апреля создать подразделения по внедрению реформ

Президент Украины Виктор Янукович подписал Поручение «Об образовании структурных подразделений по внедрению экономических реформ и привлечению к их работе специалистов из Президентского кадрового резерва».

Текст Поручения размещен на официальном сайте главы государства.

Этим документом Президент поручил премьер-министру Николаю Азарову, министрам, председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций обеспечить образование в составе патронатных служб соответственно министров, председателя Совета министров Автономной Республики Крым, глав областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций структурных подразделений по внедрению экономических реформ и привлечению к работы в таких подразделах специалистов из числа лиц, которые прошли обучение в рамках пилотной программы Президентского кадрового резерва.

Срок – 20 апреля 2012 года.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 апреля, В.Янукович своим указом создал президентский кадровый резерв «Новая элита нации».

В указе предусмотрены мероприятия по созданию механизма отбора в Президентский кадровый резерв «Новая элита нации» наиболее одаренных граждан Украины, привлечению их к проведению реформ в сферах государственного управления.

Указом утверждены положение о Президентском кадровом резерве «Новая элита нации» и положение о Комиссии по вопросам Президентского кадрового резерва «Новая элита нации».