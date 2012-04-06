Увеличен предельный возраст пребывания на службе для госслужащих первой категории

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменения в статью 23 Закона Украины «О государственной службе».

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 марта приняла закон «О внесении изменения в статью 23 Закона Украины «О Государственной службе».

Законом предусмотрено, что государственным служащим, занимающие должности первой категории, по решению соответствующего государственного органа или должностного лица, которые осуществили назначение их на должности, может быть продлено пребывание на государственной службе после достижения ими 65-летнего возраста по их согласию в связи с потребностями службы, если другое не предусмотрено законом.