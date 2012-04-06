Анонс на 9 апреля

* Заседание Согласительного совета Верховной Рады Украины

* В Главном управлении градостроительства и архитектуры состоится веб-конференция на тему: «Эффективные пути взаимодействия с общественностью. Инициативы Главного управления градостроительства и архитектуры». Будут рассматриваться темы: Взаимодействие Киевглавархитектуры с общественностью в формировании публичного пространства столицы; Стратегическая инициатива «Днепровская жемчужина»; Стратегическая инициатива «Центр рядом с домом»: Киев-Сити; Презентация проекта «Конкурс градостроительных и архитектурных инициатив г. Киева».

* Состоится пресс-конференция на тему: "Налог на роскошь заплатят бедные". Участники: народные депутаты от фракции "БЮТ-Батькивщина" - Андрей Павловский, от фракции Компартии Украины - Алла Александровская, от фракции Партии регионов - Александр Стоян.

* Состоится пресс-конференция председателя Фонда государственного имущества Украины Александра Рябченко на тему: "Современная деятельность ФГИУ - положительные тенденции и основы эффективности приватизации и управления государственным имуществом в будущем».

* В Киевском апелляционном хозяйственном суде состоится очередное заседание суда по делу № 30/261 о рассмотрении апелляционной жалобы ОАО “Авиакомпания “Сибирь” (Россия) на решение хозяйственного суда г.Киева от 6 сентября 2011 года, которым авиакомпании было отказано в ее иске о взыскании c Минобороны Украины $15,32 млн в связи с понесенным авиакомпанией ущербом при крушении ее пассажирского самолета Ту-154 в 2001 году.

* Пресс-конференция на тему: "Репутационные итоги 2011 года крупнейших и крупных банков: взгляд инвестиционных аналитиков в рамках открытой версии исследования Goodwill-фактор". Организатор - исследовательская компания "NOKs fishes". Информирует Олег Кононенко - директор компании "NOKs fishes".

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