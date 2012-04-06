Янукович увеличил вдвое Аппарат СНБО

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ “Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины”.

Указ размещен на официальном сайте главы государства.

Указом утверждена предельная численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в количестве 180 штатных единиц.

Также указом утверждена структура Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ею предусмотрено, что у Секретаря СНБО есть первый заместитель и два заместителя, а также пресс-секретарь, служба Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кроме того, в структуре предусмотрены: Департамент государственной безопасности и правоохранительных органов; Департамент военной безопасности; Департамент экономической и социальной безопасности; Департамент внешнеполитических аспектов национальной безопасности; Контрольное управление; Организационно-техническое управление; Отдел кадров; Юридический отдел; Отдел бухгалтерского учета и отчетности; Отдел обеспечения доступа к публичной информации; Режимно-секретный сектор.

Указом предусмотрено, что Аппарат СНБО осуществляет информационно-аналитическое и организационное обеспечение осуществления Советом национальной безопасности и обороны Украины в соответствии с Законом Украины «О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства» контроля над Военной организацией и правоохранительными органами государства.

В соответствии с указом, Кабинет министров Украины должен обеспечить в установленном порядке финансирование осуществления Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины возложенных на него дополнительных функций.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля 2011 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ "Некоторые вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", который предусматривает сокращение численности штатных единиц. В.Янукович утвердил предельную численность работников Аппарата СНБО в количестве 90 штатных единиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СНБО разрабатывает меры по кардинальному повышению эффективности борьбы с коррупцией