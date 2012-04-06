В Украине создан Комитет по реформированию правоохранительных органов

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ “О Комитете по вопросам реформирования правоохранительных органов».

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, Комитет по вопросам реформирования правоохранительных органов как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины образован «с целью устранения дублирования полномочий правоохранительных органов, оптимизации их структуры и численности, четкого определения и разграничения компетенции этих органов, подготовки согласованных предложений по их последующему комплексному реформированию, повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по обеспечению прав и свобод человека, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины».

Этим указом утверждено Положение о Комитете по вопросам реформирования правоохранительных органов и его персональный состав.

В соответствии с указом, возглавил Комитет В.Янукович, а исполнительным секретарем Комитета является Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев. В состав Комитета вошли: премьер-министр Украины Николай Азаров; министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор Балога; председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Валерий Бевз (по согласию); министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко; председатель Службы безопасности Украины Игорь Калинин; председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь Калетник; председатель Службы внешней разведки Украины Григорий Ильяшов. Кроме того, в комитет, в частности, вошли глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин, министр юстиции Украины Александр Лавринович, председатель Государственной пограничной службы Украины Николай Литвин и директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев.