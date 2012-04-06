ТОП-10 (6 апреля)

Цены на нефтепродукты в Украине продолжают расти

Moody's планирует привести рейтинги банков в соответствие с рейтингами их стран

Водители могут не платить за парковку там, где не установлены паркоматы - Азаров

Янукович поручил до 20 апреля создать подразделения по внедрению реформ

В ООН считают, что жилье в Украине стоит непомерно дорого

Инфляция в Украине в марте составила 0,3%

Цены производителей промпродукции выросли на 1,1%

Рост ВВП в 2012 году достигнет 3,2%, в 2013 – 4,1% – консенсус-прогноз

Янукович поручил Колесникову и Порошенко разобраться с жадными отелями

Единый госреестр очередников на получение жилья должны создать до конца года

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Цены на нефтепродукты в Украине продолжают расти

С 30 марта по 6 апреля 2012 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,5 – 1,1% (в среднем на 0,9%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 30 марта по 6 апреля 2012 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 1,1% - с 10,02 грн./литр до 10,13 грн/литр;

на бензин А-92 – увеличились на 1,1% - с 10,50 грн./литр до 10,62 грн/литр;

на бензин А-95 – увеличились на 1,0% - с 10,89 грн./литр до 11,00 грн/литр;

на дизельное топливо – увеличились на 0,5% - с 10,10 грн./литр до 10,15 грн/литр.

Напомним, цены на АЗС растут со второй половины февраля. Основной причиной повышения является общемировая тенденция повышения цен на нефть в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. С начала года стоимость нефти Brent на европейском спотовом рынке выросла практически на 20%, а оптовая стоимость бензина и ДТ в Украине – более чем на 12% и 7% соответственно.

Кроме того, в январе 2012 г. вступили в силу новые ставки акцизных сборов на бензины и дизтопливо, которые были проиндексированы на 8,9%. Таким образом, акциз на бензин повысился со 182 евро/тонна до 198 евро/тонна, что эквивалентно 18 коп./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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Moody's планирует привести рейтинги банков в соответствие с рейтингами их стран

Международное рейтинговое агентство Moody's объявило о начале планового пересмотра рейтингов банков по всему миру для приведения их в соответствие с рейтингами стран, в которых они работают.

Как говорится в сообщении агентства, такое решение связано с изменением методики определения рейтингов финансовых институтов по всему миру и связи между кредитоспособностью государств и финансовых учреждений.

Moody's сообщает, что соответствующие новые подходы к оценке того, как может влиять суверенное кредитное качество на другие рейтинги, были обнародованы 13 февраля. Согласно новым правилам, агентство планирует позиционировать самостоятельные кредитные оценки большинства банков на уровне, которые не превышает суверенный рейтинг страны.

Как отмечается в сообщении агентства, в частности, Moody's планирует провести пересмотр рейтингов 14 финансовых институтов в Иордании, Ливане, Пакистане и Украине, рейтинги которых выше, чем рейтинги стран.

В Украине выше суверенного рейтинги крупнейших банков, в том числе "ОТП Банка", "Райффайзен Банка Аваль", "ПриватБанка" и "Укрэксимбанка". Возможный пересмотр рейтингов этих банков, сообщает Moody's, будет осуществлен в течение ближайших трех месяцев.

Как сообщал УНИАН, Moody's поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги четырех украинских банков.

В середине декабря 2011 года Moody's ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Украины до "негативного" со "стабильного" из-за возросших бюджетных и внешних рисков на фоне неопределенности относительно сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Рейтинговое действие также учитывало возможное ухудшение экономической ситуации на Украине вследствие проблем в мировой экономике в целом и увеличения политических рисков, связанных с парламентскими выборами в октябре 2012 года.

В январе 2012 г. агентство опубликовало ежегодный кредитный обзор, из которого следовало, что в случае неблагоприятных политических или экономических событий в Украине Moody's не исключает понижения долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины, который сейчас находится на уровне "B2".

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Водители могут не платить за парковку там, где не установлены паркоматы - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что водители могут не платить парковщикам, если на стоянках не установлены паркоматы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Хочу всех заверить, что постановление ПКМУ №1342 (относительно правил парковки транспортных средств) не будет отменено. Мы твердо стоим на позиции, что паркоматы должны быть установлены во всех городах Украины. Также хочу обратить внимание всех, что водители могут не платить парковщикам, поскольку эти действия рассматриваются как незаконные", - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что местные власти нужно мотивировать устанавливать паркоматы.

"Все не делается сразу. Чтобы окончательно навести порядок в этой сфере, нужно какое-то время. Но то, что отказываться от цивилизованного решения проблемы мы не собираемся – это точно", - подчеркнул глава правительства.

*** С 1 января 2012 года вступили в силу пункты 14 и 16 Правил парковки транспортных средств, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 3 декабря 2009 года № 1342. Этими пунктами, в частности, определено, что площадки для платной парковки обязательно должны быть оборудованы парковочными автоматами из расчета не менее одного автомата на 10 мест для парковки, также на специально оборудованных площадках для платной парковки обязательно должны быть установлены автоматические въездные и выездные терминалы.

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Янукович поручил до 20 апреля создать подразделения по внедрению реформ

Виктор ЯнуковичПрезидент Украины Виктор Янукович подписал Поручение «Об образовании структурных подразделений по внедрению экономических реформ и привлечению к их работе специалистов из Президентского кадрового резерва».

Текст Поручения размещен на официальном сайте главы государства.

Этим документом Президент поручил премьер-министру Николаю Азарову, министрам, председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций обеспечить образование в составе патронатных служб соответственно министров, председателя Совета министров Автономной Республики Крым, глав областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций структурных подразделений по внедрению экономических реформ и привлечению к работы в таких подразделах специалистов из числа лиц, которые прошли обучение в рамках пилотной программы Президентского кадрового резерва.

Срок – 20 апреля 2012 года.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 апреля, В.Янукович своим указом создал президентский кадровый резерв «Новая элита нации».

В указе предусмотрены мероприятия по созданию механизма отбора в Президентский кадровый резерв «Новая элита нации» наиболее одаренных граждан Украины, привлечению их к проведению реформ в сферах государственного управления.

Указом утверждены положение о Президентском кадровом резерве «Новая элита нации» и положение о Комиссии по вопросам Президентского кадрового резерва «Новая элита нации».

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В ООН считают, что жилье в Украине стоит непомерно дорого

Европейская экономическая комиссия ООН, которая проводит оценку состояния жилищного сектора в Украине, отмечает непомерную дороговизну украинского жилья.

Об этом говорится на сайте центра новостей ООН.

Как указывается в сообщении, в соответствии с индексом, учитывающем цены на жильё в привязке к средней заработной плате, Киев приближается к таким мегаполисам, как Нью-Йорк и Лондон и обгоняет Москву. При этом в стране ощущается нехватка жилья.

Главной проблемой жилищного сектора в ЕЭК ООН называют энергоёмкость. По данным Всемирного банка, расход энергии на квадратный метр жилой площади в Украине вдвое выше того же показателя в Западной Европе. Несмотря на рост цен на топливо, потребление энергии в жилищном секторе не снижалось за последние 20 лет.

При этом в ООН считают, что Украина обладает хорошим потенциалом для разработки и осуществления эффективной жилищной политики.

Как сообщал УНИАН, Европейская экономическая комиссия ООН в мае 2013 г. представит в Киеве обзор жилищного сектора Украины.

Подготовленный обзор планируется передать 25 мая т.г. Минрегиону для учета предложений и замечаний украинской стороны. Окончательный вариант обзора планируется утвердить 24 сентября т.г. на заседании Комитета жилищного хозяйства и землепользования ЕЭК ООН в Женеве.

Предполагается, что обзор будет содержать анализ жилищного фонда, коммунального хозяйства, объемов строительства нового жилья, коснется вопросов финансирования жилищного сектора, управления земельными ресурсами, а также рекомендации комиссии по каждому направлению.

Комиссия начала подготовительную работу в июне 2011 г. после получения официального запроса от правительства Украины. Исследовательская работа комиссии началась 18 марта т.г.

Европейская экономическая комиссия ООН включает 56 стран мира. Комитет жилищного хозяйства и землепользования ЕЭК ООН был создан в 1947 году для восстановления послевоенной Европы. За время деятельности комитет подготовил обзоры жилищного сектора для 15 стран.

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Инфляция в Украине в марте составила 0,3%

Инфляция в Украине в марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года составила 0,3%, с начала 2012 года – 0,7%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

«На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,2%. Наиболее существенно (на 11,5%) подорожали яйца. На 0,9-0,3% повысились цены на мясо птицы, фрукты, рыбу и продукты из рыбы, говядину, макаронные изделия. Одновременно на 2,2-1,1% подешевели молоко, сахар, рис и масло. На 0,9-0,2% снизились цены на овощи, сыры, подсолнечное масло, свинину, кисломолочную продукцию», - говорится в сообщении.

Рост цен на алкогольные напитки, табачные изделия на 0,8% обусловлен, прежде всего, повышением цен на табачные изделия на 1,2%.

По данным Госстата, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,3%, что, прежде всего, связано с повышением платы за водоснабжение и канализацию на 3,6% и 3,2% соответственно.

Рост цен на транспорт в целом на 1,4% в основном произошел за счет подорожания топлива и масла на 2,6%. Кроме того, на 1,2% выросла стоимость перевозок пассажирским автодорожным транспортом.

Вместе с этим на 0,7-0,3% снизились цены на аудиотехнику, фотоаппаратуру и оборудование для обработки информации, бытовую технику, одежду и обувь.

Как сообщал УНИАН, инфляция в январе и феврале т.г по сравнению в с предыдущими месяцами составила по 0,2%.

Госбюджетом Украины на текущий год предусмотрен прогноз инфляции на уровне 7,9%.

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Цены производителей промпродукции выросли на 1,1%

В Украине рост цен производителей промышленной продукции в марте по сравнению с февралем 2012 года составил 1,1%, с декабрем 2011 года - 1,1%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с мартом 2011 года цены производителей промпродукции выросли на 6,5%.

«Цены на продукцию добывающей промышленности в марте повысились на 2,5%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых рост цен составил 4,6%, в т.ч. в добыче, обогащении и агломерации каменного угля продукция подорожала на 5,0%, на предприятиях по добыче нефти - на 8,3%. В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены выросли на 0,4%», - говорится в сообщении.

По данным Госстата, продукция предприятий перерабатывающей промышленности подорожала на 0,9%. Наибольший рост цен (на 2,6-0,7%) наблюдался в химическом производстве, производстве другой неметаллической минеральной продукции, кокса, продуктов нефтепереработки, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 0,8%, в т.ч. в производстве табачных изделий - на 8,3%, переработке и консервировании овощей и фруктов - на 1,9%, производстве крупяных и мучных изделий и рыбных продуктов - на 1,4%, мясных продуктов - на 0,9%, напитков, масла и животных жиров - на 0,8%. При этом, произошло удешевление продукции в производстве молочных продуктов и сахара - на 1,6% и 1,5% соответственно.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксировано повышение тарифов на 1,1%, при этом тарифы на электроэнергию повысились на 1,2%, теплоэнергию - на 0,2%.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции по сравнению с предыдущими месяцами в январе т.г. снизились на 0,8%, в феврале - выросли на 0,8%.

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Рост ВВП в 2012 году достигнет 3,2%, в 2013 – 4,1% – консенсус-прогноз

По результатам консенсус-прогноза Министерства экономического развития и торговли Украины, рост реального валового внутреннего продукта страны в 2012 году составит 3,2%, в 2013 г. – 4,1%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, согласно данным прогноза, рост объемов экспорта товаров и услуг в 2013 г. по сравнению с 2012 годом, несколько ускорится – с 10,1% до 10,9%, с одновременным замедлением темпов роста объемов импорта – с 10,5% до 9,9%.

Среднее значение роста потребительских цен (декабрь к декабрю) в 2013 г. будет составлять 7,2% (вариация значений от 5,9% до 9%), рост цен промышленного производства – 9,7% (показатель варьирует от 6,3% до 15,5%).

Для составления консенсунс-прогноза свои прогнозы предоставили эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства финансов Украины, «Института экономики и прогнозирования» НАН Украины, Научно-исследовательского экономического института, Института экономических исследований и политических консультаций, Национального института стратегических исследований, Института эволюционной экономики, Представительства Международного Валютного Фонда в Украине, Международного центра перспективных исследований, Компании CASE Украина, «Райффайзен Банка «Аваль», «БТА Банк», OTP Bank, The Bleyzer Foundation и FOREX CLUB.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Минэкономразвития по основным макропоказателям экономического и социального развития Украины, одобренным в августе 2011 г., в 2013 году, по оптимистическому сценарию, рост ВВП Украины составит 6,5%, по пессимистическому – 4,5%, номинальный ВВП – 1,7347 трлн грн и 1,708 трлн грн соответственно. Инфляция – 6,2% и 5,9% соответственно. Рост цен производителей промышленной продукции в 2013 г. составит 7,7% и 5,5% соответственно.

Нацбанк Украины в 2013 году, в случае стабилизации мировой экономики, ожидает продолжения снижения потребительской инфляции (до уровня около 6%) и выход темпов экономического роста на потенциальный уровень 4-5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.

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Янукович поручил Колесникову и Порошенко разобраться с жадными отелями

Президент Украины Виктор Янукович поручил вице-премьер-министру – министру инфраструктуры Борису Колесникову и министру экономического развития и торговли Петру Порошенко принять меры по приведению цен на гостиничные услуги к экономически обоснованному уровню.

Как сообщает пресс-служба главы государства, идет речь, в том числе, о периоде проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщал УНИАН, сегодня Б.Колесников выразил надежду, что к Евро-2012 цены на проживание в гостиницах снизятся до «нормальных рыночных».

«Мы пошли навстречу гостиницам, и полностью освободили их от налога на прибыль – ставка будет нулевой, минимум, ближайшие 5 лет. Я уже говорил, что жадность порождает бедность, - отметил Б.Колесников. – Следует понимать, что для иностранного туриста важна стоимость полного комплекса. Сегодня мы открываем небо, и выходит, что прилететь на три матча сборной Франции чартером дешевле, чем жить в Украине десять дней. То есть, гостиницы понимают, что потеряют все доходы. Ведь от Парижа до Донецка, где сборная Франции проведет 3 матча, лететь три часа. Поэтому, думаю, до конца апреля ситуация стабилизируется».

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Единый госреестр очередников на получение жилья должны создать до конца года

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно сформировать Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 1 января 2013 года.

Об этом говорится в постановлении №271 от 5 апреля т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно постановлению, сроки формирования реестра продлены с 1 января 2012 года до 1 января 2013 года.

При этом органы исполнительной власти, исполнительные органы советов, предприятия, учреждения и организации, ведущие учет граждан, подают для внесения в реестр ежемесячно до 15 числа регистратору информацию, содержащую предусмотренные законодательством ведомости о гражданах.

Как сообщал УНИАН, в феврале Минрегион заявлял, что Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, должен быть создан до 1 января 2013 года.

По данным министерства, оборудовано помещение восьми рабочих мест регистраторов в пилотных областях - Ривненской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Луганской, а также в Киеве.

УНИАН